Ο Λίβανος καταγγέλλει ισραηλινή έκρηξη στο Μανσούρι

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα στο χωριό Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου να αποδίδουν την ευθύνη στον ισραηλινό στρατό.

«Μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Μανσούρι στην περιοχή της Τύρου. Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής», μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Το NNA ανέφερε ακόμη ότι ο ήχος των εκρήξεων ακούστηκε στην πόλη της Τύρου και σε πολλά γειτονικά χωριά. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλα σύννεφα καπνού να υψώνονται από την ήδη σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη πόλη.

Το Μανσούρι βρίσκεται περίπου εννέα χιλιόμετρα νότια της Τύρου και 10 χιλιόμετρα βόρεια του Ισραήλ. Η πόλη και τα περίχωρά της έχουν δεχθεί αρκετές ισραηλινές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού τις τελευταίες εβδομάδες, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ο δήμος του Μανσούρι ενημέρωσε τους κατοίκους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καλώντας τους ωστόσο να αποφεύγουν τις περιοχές που περιλαμβάνονται στην αυτοανακηρυχθείσα «ζώνη ασφαλείας» του Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την πόλη, προτού την καταλάβει πλήρως. Έκτοτε, πραγματοποιεί τακτικές κατεδαφίσεις και εκρήξεις στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής τον Μάρτιο, επιτιθέμενη στο Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές αεροπορικές επιδρομές και χερσαία εισβολή, η οποία, σύμφωνα με τον Λίβανο, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων.

Η βία έχει μειωθεί από την ανακοίνωση της εύθραυστης εκεχειρίας τον Ιούνιο, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον ευρύτερο πόλεμο. Ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν αργότερα, τον ίδιο μήνα, σε συμφωνία-πλαίσιο.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις και διατηρεί στρατεύματα σε αυτοανακηρυχθείσα «ζώνη ασφαλείας» που εκτείνεται σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων στον νότιο Λίβανο, όπου έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες κατεδαφίσεις σε χωριά που κατέχει.

Πηγή: ΚΥΠΕ