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Οκτώ υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα «Ανδρέας Π. Λανίτης»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Ίδρυμα «Ανδρέας Π. Λανίτης» προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 οκτώ μονοετείς υποτροφίες ύψους €2.000 η καθεμία.

Οκτώ υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προσφέρει, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Ίδρυμα «Ανδρέας Π. Λανίτης».

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε €2.000 και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2027.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύπριοι πολίτες που έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1991, έχουν εξασφαλίσει θέση σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο για πρόγραμμα Μάστερ και πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια.

Πρόσθετη βαρύτητα θα δοθεί σε υποψηφίους στους τομείς της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, της Ενέργειας, των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής, του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Ναυτιλίας και της Μηχανολογίας.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στις προπτυχιακές σπουδές τους, τα οικονομικά δεδομένα, κοινωνικά κριτήρια και την απόδοσή τους στη συνέντευξη.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aplanitis.scholarships@gmail.com.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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