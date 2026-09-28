Ιστορική επιτυχία με απρόοπτο για τη SpaceX: Το Starship έφτασε για πρώτη φορά σε τροχιά αλλά εξερράγη στην επιστροφή (βίντεο)

Το διαστημόπλοιο Starship της SpaceX εξερράγη κατά την πτώση του στον ωκεανό, παρά το γεγονός ότι κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει σε τροχιά γύρω από τη Γη, σύμφωνα με το Firstpost.

Το μη επανδρωμένο σκάφος εκτοξεύθηκε περίπου στις 08:46 το πρωί από το συγκρότημα εκτοξεύσεων Starbase της SpaceX, κοντά στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, στον Κόλπο του Μεξικού. Η αποστολή είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου δέκα ώρες, ωστόσο ολοκληρώθηκε πρόωρα όταν ένας από τους κινητήρες παρουσίασε απροσδόκητη βλάβη κατά τα πρώτα στάδια της ανόδου.

Παρά το τεχνικό πρόβλημα, το Starship συνέχισε την πορεία του και τελικά πέτυχε τον στόχο της εισόδου σε τροχιά, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου δύο λεπτά και 34 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαχωρισμός του Starship από τον πύραυλο Super Heavy Booster 21, ο οποίος πραγματοποίησε ελεγχόμενη επιβράδυνση πάνω από την προκαθορισμένη περιοχή προσθαλάσσωσης στον Κόλπο του Μεξικού.

Λίγο αργότερα, η ομάδα της SpaceX ανακοίνωσε ότι ένας από τους τρεις κινητήρες Raptor του διαστημοπλοίου τέθηκε εκτός λειτουργίας, γεγονός που έθεσε προσωρινά σε κίνδυνο την προσπάθεια επίτευξης τροχιάς.

Περίπου 20 λεπτά μετά, το κέντρο ελέγχου έδωσε το «πράσινο φως» για συνέχιση της αποστολής, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το Starship πέτυχε τον προγραμματισμένο του στόχο.

Ωστόσο, η επιστροφή του δεν εξελίχθηκε όπως σχεδιαζόταν. Βίντεο από την προσθαλάσσωση δείχνουν το γιγαντιαίο διαστημόπλοιο, ύψους περίπου 40 ορόφων, να προσκρούει βίαια στον ωκεανό και να διαλύεται σε χιλιάδες κομμάτια.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αποστολής, ο εκπρόσωπος της SpaceX, Νταν Χουότ, σχολίασε ότι το Starship κατέληξε μεν στο νερό, όχι όμως με την ομαλή προσθαλάσσωση που είχε επιτευχθεί σε προηγούμενη δοκιμή.

Πηγή: Firstpost