Κάμερες σε όλα τα σχολικά λεωφορεία εξετάζει η Κυβέρνηση

Την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε όλα τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές εξετάζει η Κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών παραβατικότητας στις σχολικές διαδρομές.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, το θέμα συζητήθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Σωτήρης Ιωάννου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λοΐζος Κωνσταντίνου.

Μετά τη σύσκεψη, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι αποφασίστηκε να μελετηθεί η εγκατάσταση καμερών σε όλα τα λεωφορεία της μαθητικής υπηρεσίας, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Πριν από την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να προκηρυχθούν προσφορές και να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Το κόστος εγκατάστασης θα αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών.

Μέχρι να εγκατασταθούν οι κάμερες, θα συνεχιστούν τα ενδιάμεσα μέτρα στα σχολικά λεωφορεία, όπως η παρουσία συνοδών ή ελεγκτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στα λεωφορεία επιβαίνουν ήδη γονείς για την πρόληψη περιστατικών παραβατικότητας.

Η Υπουργός Μεταφορών διευκρίνισε ότι το υλικό από τις κάμερες θα αξιοποιείται σε περίπτωση περιστατικού και ότι η διαδικασία θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση καταγγελίας, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας θα παραδίδει το σχετικό υλικό στην Αστυνομία, η οποία θα διερευνά το περιστατικό. Παράλληλα, θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως υπεύθυνος επεξεργασίας του υλικού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο γονέας να μη θέλει να καταγράφεται το παιδί του, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι, εφόσον η διαδικασία εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτρόπου και οι γονείς γνωρίζουν για την ύπαρξη των καμερών, η επιλογή να μη χρησιμοποιήσει το παιδί το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς εναπόκειται στον γονέα.

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε από την πλευρά της ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα περιστατικά, χωρίς να στοχοποιείται το σύνολο των μαθητών εξαιτίας της συμπεριφοράς ορισμένων.

Όπως ανέφερε, το σχετικό πρωτόκολλο έχει αναβαθμιστεί και επικαιροποιηθεί. Το βασικό πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί αφορά τον εντοπισμό των μαθητών ή των ομάδων μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Η κ. Μιχαηλίδου συνέδεσε την εγκατάσταση των καμερών με την ανάγκη διασφάλισης ασφαλών δημόσιων μεταφορών για τους μαθητές, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση επενδύει σημαντικά ποσά στη μαθητική μεταφορά και επιδιώκει την ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Διευκρίνισε ότι για την αξιοποίηση υλικού από κάμερα θα πρέπει να υπάρχει σοβαρό περιστατικό και καταγγελία στην Αστυνομία. Πρόσβαση στο υλικό θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, βάσει της διαδικασίας που θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση καταγγελίας, πρόσθεσε, θα ενημερώνονται τόσο οι γονείς όσο και το σχολείο. Ανάλογα με την περίπτωση, οι γονείς μπορεί να κληθούν να καλύψουν το κόστος των ζημιών, ενώ η διεύθυνση του σχολείου θα εφαρμόζει το υφιστάμενο πρωτόκολλο για τις προβλεπόμενες ποινές.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε τέλος ότι θα πρέπει να τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των μέτρων, με στόχο τη μείωση και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ