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Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη πνιγμονής σε παιδιά κάτω των 3 ετών

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ενημερώνουν γονείς, φροντιστές και παιδαγωγούς για τους κινδύνους πνιγμονής μικρών παιδιών.

Με κεντρικό μήνυμα «Τι δεν είδες, ενώ έβλεπες;», η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών υλοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του κινδύνου πνιγμονής σε μικρά παιδιά, με έμφαση στις ηλικίες κάτω των 3 ετών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας, ένα μικρό αντικείμενο, ένα παιχνίδι με αποσπώμενο μέρος, μια μπαταρία, ένας μαγνήτης ή ακόμη και ένα τρόφιμο μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για ένα μικρό παιδί.

Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά συχνά εξερευνούν το περιβάλλον τους με το στόμα, ενώ η ικανότητα μάσησης και κατάποσης δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ως αποτέλεσμα, μικρά αντικείμενα, εξαρτήματα παιχνιδιών και ορισμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται στην αναγνώριση και την πρόληψη των κινδύνων, καθώς και στη σημασία της ενεργούς επίβλεψης των μικρών παιδιών. Απευθύνεται σε γονείς, φροντιστές και παιδαγωγούς, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν δημιουργηθεί τρία σύντομα ενημερωτικά βίντεο, τα οποία είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στο YouTube. Σχετική ενημέρωση παρέχεται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Κατά το επόμενο διάστημα, η εκστρατεία θα προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων, φροντιστών και του ευρύτερου κοινού.

«Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή μας προσοχή: Ελέγχουμε – Απομακρύνουμε – Επιβλέπουμε. Γιατί αυτό που δεν προσέξαμε μπορεί να γίνει επικίνδυνο για ένα μικρό παιδί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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