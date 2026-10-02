Ο Λίβανος αδυνατεί να ανοικοδομήσει κατεστραμμένες περιοχές από πόλεμο με Ισραήλ

Το κράτος του Λιβάνου δεν διαθέτει τα μέσα για να ανοικοδομήσει τις νότιες περιοχές της χώρας που καταστράφηκαν από τον πόλεμο με το Ισραήλ, παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ στη διάρκεια περιοδείας του στην πόλη Ναμπατίγε που επλήγη ιδιαίτερα.

«Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της κρίσης (...) Κατανοώ τη δοκιμασία όσων έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους ή τις πηγές εισοδήματός τους, καθώς και όσων περιμένουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και να επιστρέψουν σε αυτά (...)», δήλωσε ο Σαλάμ.

«Όμως το εύρος των αναγκών ξεπερνά τα μέσα που διαθέτει το κράτος του Λιβάνου και την ικανότητά του να αναλάβει μόνο του το βάρος αυτό», τόνισε από τη Ναμπατίγε, μια πόλη του νότιου Λιβάνου που καταστράφηκε εν μέρει από τα ισραηλινά πλήγματα.

Ο Σαλάμ ανέφερε ότι το κράτος του Λιβάνου έχει ανάγκη «σημαντική χρηματοδότηση» για την ανοικοδόμηση μετά τους δύο πολέμους μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο τον Μάρτιο στηρίζοντας το Ιράν μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Προηγουμένως η Χεζμπολάχ είχε εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ μεταξύ του Οκτωβρίου του 2023 και του Νοεμβρίου του 2024 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους δύο πολέμους σκοτώθηκαν σχεδόν 9.000 άνθρωποι στον Λίβανο και οι αρχές της χώρας εκτιμούν ότι το κόστος της ανοικοδόμησης των πληγεισών περιοχών ενδέχεται να φτάσει τα 27 δισεκ. δολάρια.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν τον Ιούνιο σε συμφωνία εκεχειρίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Όμως η εφαρμογή της καθυστερεί και το Ισραήλ προειδοποίησε ότι θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται απειλές για την ασφάλειά του.

Οι συγκρούσεις έχουν περιοριστεί μετά τη σύναψη της συμφωνίας αυτής και του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ με το Ιράν, όμως δεν έχουν σταματήσει εντελώς. Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του νότιου Λιβάνου και να προχωρά σε εκρήξεις και κατεδαφίσεις στις περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή του, ενώ η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί.

Ο Σαλάμ υπογράμμισε ότι η ανάκτηση του ελέγχου των περιοχών στον νότιο Λίβανο «αποτελεί τη μόνη οδό προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε έναν νέο πόλεμο, σε νέα προσχήματα για να επιτεθούν στον Λίβανο ή σε μια νέα παράταση της ισραηλινής κατοχής».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ