Μάντσεστερ: Δύο Ιρανοί στο εδώλιο για φερόμενη προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης

Ενώπιον δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστούν το Σάββατο δύο Ιρανοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο 36χρονος Σάλαμ Αχμάντιαν, από το Λίβερπουλ, και ο 34χρονος Ράχμαν Σαλέχι, από το Σάλφορντ, συνελήφθησαν στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας (CTP).

Η CTP ανέφερε ότι οι δύο άνδρες φέρονται να βρίσκονταν σε επαφή με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανόν στο Ιράν, στο πλαίσιο του σχεδίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών για την απόκτηση εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Παράλληλα, φέρονται να προμηθεύτηκαν σχετικό εξοπλισμό και να πραγματοποίησαν κατόπτευση πιθανών στόχων.

«Η έρευνα αυτή επέτρεψε να αποτραπεί κάτι που πιστεύουμε ότι ήταν συνωμοσία με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ», δήλωσε η εθνική συντονίστρια της CTP, Βίκι Έβανς. Πρόσθεσε ότι δεν θεωρείται πως υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό σε σχέση με την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της απαγγελίας κατηγοριών γίνεται έναν χρόνο μετά τη φονική επίθεση εναντίον της συναγωγής Heaton Park Hebrew Congregation στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μάχμουντ, δήλωσε ότι η υπόθεση «θα αναστατώσει βαθιά τις εβραϊκές κοινότητές μας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο άνδρες έφτασαν στη Βρετανία αφού διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια το 2020 και το 2023. Στον έναν έχει χορηγηθεί άσυλο, ενώ η αίτηση του δεύτερου εξακολουθεί να εξετάζεται.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια σειρά σοβαρών απειλών από το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε η κ. Μάχμουντ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ιρανικής εμπλοκής σε περιστατικό κοντά σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, η οποία χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ.

Ένας ακόμη άνδρας, βρετανοϊρανικής υπηκοότητας, συνελήφθη την Πέμπτη στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ