Το απόλυτο χάος στο συγκρότημα διαμερισμάτων Φιλάντα Κορτ στη Λάρνακα - Τρομοκρατία, παρανομίες, κλοπές και απειλές

Μπάτε, σκύλοι, αλέστε, στο συγκρότημα διαμερισμάτων Φιλάντα Κορτ, στη λεωφόρο Μακαρίου, παρά τον κυκλικό κόμβο του λιμανιού Λάρνακας. Η κατάσταση, σε σχέση με ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής, με παράνομες και μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις ρεύματος και νερού αλλά και με περιπτώσεις χρήσης ή υπενοικίασης διαμερισμάτων, έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για κτηριακό συγκρότημα το οποίο κρίθηκε επικίνδυνο από τον ΕΟΑ Λάρνακας και χρήζει άμεσα βελτιωτικών έργων για σκοπούς άρσης της επικινδυνότητας. Λόγω της χαώδους κατάστασης που επικρατεί, η διαχειριστική επιτροπή του Φιλάντα απέστειλε επιστολή προς τις αρμόδιες Αρχές, κάνοντας αναφορά για σειρά περιστατικών που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ιδιοκτητών και ενοίκων αλλά και για την προστασία της περιουσίας.

Mεταξύ άλλων γίνεται λόγος για καταγγελλόμενη κατοχή διαμερισμάτων με ενοικιαστήρια των οποίων η εγκυρότητα αμφισβητείται, καθώς και για περιπτώσεις όπου διαμερίσματα φέρεται να ενοικιάζονται ή να αξιοποιούνται από τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Η διαχειριστική επιτροπή καταγγέλλει ότι έχουν εντοπιστεί μη εξουσιοδοτημένες ηλεκτρικές συνδέσεις, ακόμη και εξωτερικές καλωδιώσεις από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, ορισμένες από τις οποίες έχουν ελεγχθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού και κρίθηκαν επικίνδυνες. Καταγγελίες γίνονται και για μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις στο δίκτυο υδατοπρομήθειας και για χρήση νερού από έναν μετρητή προς εξυπηρέτηση άλλων διαμερισμάτων. Επίσης, έγιναν καταγγελίες για απειλές, φωνές και εκφοβιστική συμπεριφορά σε βάρος μελών της και ενοίκων. Ήδη έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες στην Αστυνομία.

Η κτηριακή κατάσταση

Παράλληλα, η διαχειριστική επιτροπή βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λάρνακας για αξιολόγηση της κατάστασης των πολυκατοικιών που συνθέτουν τ’ όλο κτηριακό συγκρότημα. Όπως αναφέρει, έχει διοριστεί πολιτικός μηχανικός και πραγματοποιούνται τεχνικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για προστασία ενοίκων και περαστικών από ενδεχόμενη πτώση σοβάδων. Προσεχώς προγραμματίζονται εργασίες επιδιόρθωσης και ανακαίνισης. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από την καταγγελλόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση χώρων, την υπερπληρότητα και τις πιθανές αυθαίρετες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Μέσω της επιστολής, ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες άμεση και πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών, η διενέργεια ελέγχων για τη νομιμότητα χρήσης και διαμονής στα υποστατικά, για τη νομιμότητα των ηλεκτρικών και υδραυλικών συνδέσεων, καθώς και λήψη μέτρων για προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της περιουσίας των ιδιοκτητών και ενοίκων. Τέλος, ζητείται, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.