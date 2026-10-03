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Εξαφανίστηκε ιδιωτικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες - Πετούσε προς Βοστόνη από τις Βερμούδες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η αμερικανική Ακτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες κοντά στο Ναντάκετ, μετά την απώλεια επικοινωνίας με ιδιωτικό αεροσκάφος Gulfstream.

Ιδιωτικό αεροσκάφος τζετ αγνοείται ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη, ανακοίνωσε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής, επρόκειτο για αεροσκάφος Gulfstream που χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ενημέρωσε την Ακτοφυλακή νωρίς σήμερα το πρωί ότι είχε χαθεί η επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Η Ακτοφυλακή έχει αναπτύξει πληρώματα αέρος και επιφανείας για τον εντοπισμό του αεροσκάφους στην περιοχή κοντά στο Ναντάκετ, νησί και δήμο στα νότια της Μασαχουσέτης.

Οι καιρικές συνθήκες στο Ναντάκετ ήταν καλές σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Accuweather.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΔΙΕΘΝΗ #ΗΠΑ

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