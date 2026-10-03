Ιράκ: 398 τουρκικές παραβιάσεις καταγγέλλει στον ΟΗΕ – Επίκληση αυτοάμυνας από την Άγκυρα

Στον ΟΗΕ μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση Ιράκ και Τουρκίας για τις τουρκικές ενέργειες στο ιρακινό έδαφος και τον εναέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλλει 398 παραβιάσεις σε διάστημα τεσσάρων μηνών και την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Σε επιστολή που απέστειλε στις 16 Σεπτεμβρίου προς τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράκ στον ΟΗΕ διαβίβασε πίνακα με τις παραβιάσεις του ιρακινού εδάφους και εναέριου χώρου από την Τουρκία, κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με το ιρακινό έγγραφο, καταγράφηκαν 161 παραβιάσεις τον Μάιο, 154 τον Ιούνιο, 61 τον Ιούλιο και 22 τον Αύγουστο. Για τα περιστατικά αυτά, η Βαγδάτη προχώρησε σε σειρά διαβημάτων διαμαρτυρίας.

Η ιρακινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ενέργειες παραβιάζουν την κυριαρχία της χώρας. Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι ενέργειες αυτές «αντιβαίνουν στις αρχές της καλής γειτονίας και συνιστούν παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Σε επίσημη επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου, η Τουρκία απέρριψε τις ιρακινές αιτιάσεις. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπός της στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι, «λόγω του κενού εξουσίας, το οποίο εκμεταλλεύονται τρομοκρατικές οργανώσεις», η Τουρκία «είναι υποχρεωμένη και δικαιούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι τρομοκρατικών απειλών κατά της ασφάλειάς της που προέρχονται από το Ιράκ».

Η Άγκυρα επικαλέστηκε επίσης το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι ασκεί το «εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα» και ότι ενεργεί στο πλαίσιο των ευθυνών που αποδίδουν στα κράτη μέλη σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στην ίδια επιστολή, η Τουρκία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» οποιαδήποτε κριτική σε βάρος της για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ