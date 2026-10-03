Καρκίνος του μαστού: Μηνιαίο επίδομα σε ευάλωτες ασθενείς και δωρεάν μεταφορά από απομακρυσμένες περιοχές

Μηνιαίο επίδομα για ευάλωτες ασθενείς με καρκίνο του μαστού, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και για έως 12 μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δωρεάν μεταφορά ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας προς τα ογκολογικά κέντρα, με στόχο να περιοριστούν οι δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία.

Οι δύο παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο κατά τον χαιρετισμό του στην «Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες», στο παλαιό ΓΣΠ, και αποτελούν εισηγήσεις της Europa Donna Κύπρου, στις οποίες ανταποκρίνεται η Πολιτεία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής ή την οικονομική κατάσταση των ασθενών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιοτικής και έγκαιρης θεραπείας.

Όπως ανέφερε, η φροντίδα των ασθενών χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένη και να περιλαμβάνει, πέρα από τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την ψυχολογική στήριξη και την επιστροφή στην εργασία και την καθημερινότητα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και στον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία, την έρευνα, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των ασθενών μετά τη θεραπεία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Europa Donna Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την συνεργάτη και συνοδοιπόρο της Πολιτείας, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τη Στέλλα Κυριακίδου για τη διαχρονική προσφορά της στον αγώνα κατά του καρκίνου.