Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά σημεία μιας ορεινής περιοχής στην περιφέρεια Γιόρο, η οποία θεωρείται προπύργιο του «Cártel del Diablo» («Καρτέλ του Διαβόλου»). Το καρτέλ χαρακτηρίστηκε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση» στην Ονδούρα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από ένα από τα σπίτια που δέχθηκαν επίθεση. Σε αυτές φαίνονται τρία πτώματα μέσα σε λίμνη αίματος και ένα πανό με την επιγραφή «εκ μέρους του Διαβόλου».

«Δώδεκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο τα ξημερώματα σε τέσσερα διαφορετικά σημεία» του Γιόρο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Λένιν Πινέδα.

Οι δολοφονίες πιθανολογείται ότι αποτελούν αντίποινα για τη σύλληψη, την Κυριακή, της μητέρας και μίας αδελφής του Εστέμπαν Ρόδας, αρχηγού του «Cártel del Diablo».

Η κυβέρνηση του δεξιού Προέδρου Νάσρι Ασφούρα, συμμάχου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά συμμοριών, μετά την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

Οι αρχές αποδίδουν στη διακίνηση ναρκωτικών και στις συμμορίες Mara Salvatrucha και Barrio 18 το υψηλό ποσοστό ανθρωποκτονιών, το οποίο ανέρχεται σε 24 ανά 100.000 κατοίκους — τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι μεταρρυθμίσεις του Προέδρου Ασφούρα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο, επιτρέπουν έρευνες χωρίς δικαστικό ένταλμα και καθιστούν τα τατουάζ αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχοποίηση υπόπτων. Παράλληλα, αυστηροποιούν το σωφρονιστικό καθεστώς και υιοθετούν γενικότερα τις αμφιλεγόμενες μεθόδους κατά των συμμοριών που εφαρμόζει στο Ελ Σαλβαδόρ ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος έχει επικριθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ