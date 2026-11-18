Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα άρματα εμφανίστηκαν στην κύρια οδό Σαλαχουντίν, δυτικά της Κίτρινης Γραμμής, η οποία σηματοδοτεί το όριο με τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι πρόκειται για την πρώτη χερσαία επιδρομή μετά την κατάπαυση πυρός του 2025. Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα άρματα σκότωσε έναν άνθρωπο.

Οι υγειονομικοί δήλωσαν επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε άλλους δύο ανθρώπους σε ξεχωριστά περιστατικά νωρίτερα, στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στην Πόλη της Γάζας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει για κάποιο συμβάν στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι διεξάγεται επιχείρηση με στόχο «υποδομές της Χαμάς» δυτικά της Κίτρινης Γραμμής στην κεντρική Γάζα. Πρόσθεσε ότι νωρίτερα ο στρατός έπληξε έναν μαχητή στη νότια Γάζα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η επιδρομή, οι πυροβολισμοί και οι βολές αρμάτων μάχης που ακούστηκαν στην περιοχή ανάγκασαν ορισμένες οικογένειες να εγκαταλείψουν κοντινά καταλύματα.

Η κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό τις εχθροπραξίες στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, ωστόσο δεν έβαλε τέλος στις ισραηλινές επιθέσεις ούτε εξασφάλισε τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς ανασυντάχθηκε και επανεξοπλίστηκε πρόσφατα και έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της οργάνωσης. Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί να εκτροχιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Χαμάς χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιδρομή, μαζί με την αναγκαστική εκκένωση κατοικιών βορειοανατολικά του καταυλισμού Νουσέιρατ, επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, υποστηρίζοντας ότι δείχνει πως το Ισραήλ αθέτησε τις δεσμεύσεις του. Το Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ