Το ενδεχόμενο σύναψης εμπορικής συμφωνίας συζήτησαν την Τετάρτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, στο περιθώριο της ετήσιας συνεδρίασης του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας.
Τραμπ και Κάρνεϊ συζήτησαν το ενδεχόμενο εμπορικής συμφωνίας στο APEC
Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της ετήσιας συνεδρίασης του APEC στη Σεντζέν, συμφωνώντας να συνεχιστούν οι εργασίες για μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία.
Σύμφωνα με το γραφείο του Κάρνεϊ, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη «μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας». Συμφώνησαν, επίσης, να συνεχιστούν οι εργασίες και να παραμείνουν σε στενή επαφή.
Πριν από τη συνάντηση, ο Καναδός Πρωθυπουργός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε Καναδούς, αν ο Τραμπ διατηρήσει τους δασμούς στον συγκεκριμένο κλάδο.
Οι δηλώσεις του Κάρνεϊ προκάλεσαν την αντίδραση του συμβούλου του Τραμπ για θέματα εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο. «Αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό», έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς θα έπρεπε «να ανησυχεί πολύ περισσότερο μήπως τον φάει ζωντανό η Κίνα».
This evening, I met with President Trump in Shenzhen. We discussed the work underway to reach a mutually beneficial trade agreement that would create good jobs, boost affordability, and fully respect Canada’s languages, culture, and sovereignty. We agreed to continue the work and to stay in close contact.— Mark Carney (@MarkJCarney) November 18, 2026
Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Κάρνεϊ είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προηγουμένως «προσπαθήσει να καταλάβει πού βρισκόμαστε με την Κίνα και πού πηγαίνουμε με αυτήν τη χώρα».
«Δεν θα πρέπει να μιλήσω γι’ αυτόν, αλλά στη σειρά των προτεραιοτήτων του, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό θέμα», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Η εξέλιξη αυτή ώθησε την Οτάβα να επιδιώξει τη μείωση της εξάρτησής της από τον νότιο γείτονά της και να αναζητήσει νέες διεθνείς συνεργασίες, μεταξύ άλλων με την Κίνα.
Τον Αύγουστο, ο Κάρνεϊ διέκοψε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ νέοι τελωνειακοί δασμοί σε σειρά καναδικών προϊόντων.
Παρά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις ΗΠΑ μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις «ενδιάμεσες εκλογές» και την εκτίμηση των δύο γειτόνων, στις αρχές Νοεμβρίου, ότι πλησιάζουν σε έξοδο από την κρίση, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ουσιαστική πρόοδος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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