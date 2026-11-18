Ένα χρυσό ρολόι χειρός, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στον Άλαν Τούρινγκ, πωλήθηκε σε δημοπρασία σε τιμή που υπερβαίνει τις 75.000 αγγλικές λίρες.
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Αν και αναμενόταν να φτάσει σε τιμή έως και 10.000 λιρών, το ρολόι κατακυρώθηκε στις 58.000 λίρες, ποσό που ανήλθε στις 75.400 λίρες συνυπολογιζομένων των επιπλέον χρεώσεων, σύμφωνα με το BBC.
Αν και αναμενόταν να φτάσει σε τιμή έως και 10.000 λιρών, το ρολόι κατακυρώθηκε στις 58.000 λίρες, ποσό που ανήλθε στις 75.400 λίρες συνυπολογιζομένων των επιπλέον χρεώσεων, σύμφωνα με το BBC.
Ο διοργανωτής της δημοπρασίας Ρίτσαρντ Μπρόμελ δήλωσε ότι ένα παρόμοιο ρολόι, χωρίς τη σύνδεση με τον Άγγλο μαθηματικό, καθηγητής της λογικής και κρυπτογράφο και θεωρητικό βιολόγο, Άλαν Τούρινγκ, αγοράζεται συνήθως έναντι 300 έως 400 λιρών.
ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ
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