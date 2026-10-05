Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής στις σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης: Cobham, Pussy Riot, Pinheiro και Buzzcocks

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοιωνίζεται μουσικά αυτή η εβδομάδα, καθώς σε διάφορες σκηνές θα ανέβουν τρία κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σε διαφορετικά είδη: ο κορυφαίος ντράμερ της fusion jazz Μπίλι Κόμπαμ στη Θεσσαλονίκη, ο ανεπανάληπτος Βραζιλιάνος κιθαρίστας και συνθέτης Σίκου Πινιέιρου και το θρυλικό συγκρότημα της πανκ, Bazzcocks, στην Αθήνα.

Αλλά δεν είναι μόνον τα μεγάλα τούτα ονόματα. Το γνωστό ανατρεπτικό γυναικείο συγκρότημα των Pussy Riot, ο βιρτουόζος μπαντονεονίστας Κλάουντιο Κονσταντίνι και η dream team της ελληνικής ροκ με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νικόλα Ζιώγαλα μαζί με τον Μανώλη Φάμελλο, εγγυώνται επίσης στο μουσικόφιλο κοινό βραδιές αξιόλογης μουσικής παρουσίας και πραγματικής διασκέδασης.

Ακολουθούν αναλυτικά, οι μουσικές επιλογές του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την τρέχουσα εβδομάδα:

Billy Cobham Quintet, Συνεδριακό Κέντρο Βελλίδειο, Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Οι Θεσσαλονικείς είναι ιδιαίτερα τυχεροί που θα απολαύσουν σε μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Οκτωβρίου στο Βελλίδειο Κέντρο και στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 61ων Δημήτριων, έναν από τους μεγαλύτερους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής, τον πολύ Billy Cobham , ο οποίος όχι μόνον έχει συνεργασθεί με τρανταχτά ονόματα της τζαζ, αλλάζοντας μάλιστα τον ρου της στη δεκαετία του ‘70, αλλά θεωρείται ότι με το παίξιμό του μετέβαλε όλη την τεχνική των ντραμς.

Η γνωστή ενέργεια και ταχύτητα του Κόμπαμ, η αξεπέραστη τεχνική του, που του επιτρέπει να διαμορφώνει τον ίδιο τον χαρακτήρα του κάθε κομματιού, όχι απλά να κρατά το τέμπο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση ότι οι θεατές όχι απλά θα απολαύσουν τη συναυλία, αλλά ότι θα τους μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους.

Ο γεννημένος στον Παναμά το 1944 Κόμπαμ, που από μικρή ηλικία μετακόμισε στην Νέα Υόρκη, αποφοιτώντας απο το διάσημο High School of Music and Art της Νέας Υόρκης, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ανεπανάληπτης Mahavishnu Orchestra μαζί με τον John McLaughlin. Επιπλέον, ο Cobham έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών, μεταξύ των οποίων οι Miles Davis, Stanley Clarke, Wayne Shorter, Chick Corea, George Benson και τον Gato Barbieri. Παράλληλα, το ιστορικό σόλο άλμπουμ του «Spectrum» (1973) αποτέλεσε σημείο καμπής για τη μουσική και την εξέλιξη της fusion jazz. Μάλιστα το κομμάτι «Stratus» έχει εγγραφεί στο Πάνθεον των δημοφιλών κομματιών, ιδίως και μέσα από τη μουσική των Massive Attack, πάνω στο οποίο έγραψαν το δικό τους «Safe From Harm».

Μαζί με τον Billy Cobham το κοινό θα απολαύσει στη σκηνή και τους Carl Morner Ringstrom - κιθάρα, Victor Cisternas - μπάσο, Bjorn Arko -σαξόφωνο και Jorge Vera - πλήκτρα.

Pussy Riot - "Riot Days", Gazarte Ground Stage

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Το γνωσό ακτιβιστικό σχήμα Pussy Riot έρχεται την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου για να παρουσιάσει μία ιδιαίτερη και σκληρή οπτικοακουστική παράσταση, το «Riot Days», στο Gazarte Ground Stage. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Αλιόχινα (Maria Alyokhina), η παράσταση συνδυάζει ζωντανή punk-ηλεκτρονική μουσική, θεατρική δράση-περφόρμανς, ποίηση και βιντεοπροβολές, στοιχεία που τεκμαίρουν τον διαρκή αγώνα, στον οποίο έχει αποδυθεί το συγκρότημα ενάντια στον αυταρχισμό, τη λογοκρισία και την καταπίεση στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η παράσταση αφηγείται την ιστορία της περίφημης «Πανκ Προσευχής», την «βέβηλη» περφόρμανς που πραγματοποίησε η μπάντα στον Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα το 2012 κι οδήγησε στη σύλληψη και φυλάκιση των μελών της. Στην έντονη και φορτισμένη ατμόσφαιρα του «Riot Days» σαλπίζεται ένα μανιφέστο ελευθερίας, πολιτικής διαμαρτυρίας και γυναικείας ενδυνάμωσης, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα αντίστασης απέναντι στην απολυταρχία.

Η παρουσία των Pussy Riot στην Αθήνα αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να βιώσει από κοντά μια από τις πιο επιδραστικές μορφές σύγχρονου πολιτικού ακτιβισμού. Με την ακατέργαστη ενέργεια του punk και τη χρήση πολυμέσων, το σχήμα αποδεικνύει ότι η τέχνη παραμένει ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία αμφισβήτησης και κοινωνικής αλλαγής.

Chico Pinheiro, Half Note Jazz Club

9 - 12 Οκτωβρίου 2026

Η εναρκτήρια παρουσία στο Half Note Jazz Club για τη 46η σεζόν του δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη, καθώς φιλοξενεί από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τον, επί δύο συνεχόμενες χρονιές, υποψήφιο για Grammy, διεθνούς αναγνώρισης Βραζιλιάνο κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχηστρωτή Σίκου Πινιέιρο (Chico Pinheiro), ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με το εξαιρετικό κουαρτέτο του.

Κι όχι μόνο. Τη μπάντα του θα συνοδεύει ο διακεκριμένος πιανίστας Έλιου Άλβες, ο οποίος με δικά του σχήματα και συνεργασίες έχει διαγράψει τη δική του αμίμητη πορεία, όχι μόνον στη βραζιλιάνικη, αλλά σε όλα τα είδη μουσικής.

Ο «Παουλίστα» Πινέιρο από μικρός έδειξε ότι θα διαπρέψει στο μουσικό στερέωμα: Χαρακτηρίστηκε «παιδί θαύμα», ενώ σύντομα από 14 ετών θήτευσε ως session κιθαρίστας σε studio αρχικά αλλά και σε περιοδείες άλλων καλλιτεχνών, μέχρι που έγινε περιζήτητος στη χώρα του και το εξωτερικό.

Όταν έφτιαξε δική του μπάντα το 2002 ο Chico Pinheiro και κατόπιν κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Meia Noite Meio Dia» (μισή νύκτα μισή μέρα) στον οποίο συμμετείχαν και οι σπουδαίοι guest Lenine, Ed Motta, Chico César και Maria Rita, ο Πινιέιρου εξακοντίστηκε στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, όχι μόνο στη Βραζιλία. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ, αλλά με το «There's a storm inside» του 2010, όπου συμμετείχε η μεγάλη Dianne Reeves κι ο σαξοφωνίστας Bob Mintzer, ο Πινιέιρου θεωρείται πλέον παγκόσμιας φήμης όνομα.Ο δίσκος βραβεύτηκε στην Αμερική ως ο καλύτερος Latin Jazz δίσκος της χρονιάς.

Από το 2017 ο Chico Pinheiro εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Νέα Υόρκη και έκτοτε έχει συνεργασθεί με αναρίθμητα μεγάλα αστέρια του χώρου, όπως: Placido Domingo, Kathleen Battle, Brad Mehldau, Dianne Reeves, Kurt Elling, Danilo Pérez, Nnenna Freelon, Herbie Hancock, Brian Blade, Ron Carter, Chris Potter, John Patitucci, WDR Big Band, Orpheus Chamber Orchestra, The Paris Jazz Big Band, The Swiss Jazz Orchestra,Esperanza Spalding, Joe Lovano, Luciana Souza, Terri Lynne Carrington, Eddie Gomez, Lee Ritenour, Abraham Laboriel, Cachaíto Lopez (από Buena Vista), ενώ παράλληλα συμμετείχε και στο περίφημο κουαρτέτο με κιθάρες Seasons Guitar Quartet με τους Anthony Wilson, Julian Lage & Steve Cardenas. Το 2020 και το 2021 ο Chico Pinheiro προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία Best Latin Jazz album.

Στις παραστάσεις του στην Αθήνα συμμετέχει και ο εκπληκτικός πιανίστας Έλιου Άλβες (Helio Alves), επίσης γεννημένος στο Σάου Πάουλου κι επίσης κάτοικος Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει κι εκείνος ένα «βαρύ» βιογραφικό, συνεργαζόμενος με τους (μεταξύ άλλων) Joe Henderson, Yo-Yo Ma, Sadao Watanabe, Slide Hampton, Airto Moreira & Flora Purim, Paquito D'Rivera, Romero Lubambo. Τους δύο τους συνοδεύουν οι εξαιρετικοί μουσικοί Mathias Allamane στο κοντραμπάσο και Rogério Pitomba στα ντραμς.

Buzzcocks, Κύτταρο

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Κουβαλώντας πάνω τους τα 50 χρόνια από την εμφάνιση του κινήματος της πανκ, οι Buzzcocks, ένα από τα πρώτα και κορυφαία συγκροτήματα στην πρωτοπορία του βρετανικού punk rock του ‘70, επιστρέφουν στην Αθήνα για μία αναμενόμενα εκρηκτική εμφάνιση στο Κύτταρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Οι Buzzcocks, που ιδρύθηκαν το 1976 στο Μάντσεστερ από τους Pete Shelley και Howard Devoto, ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την πιο «ποπ» πτυχή του πολύπλευρου εκείνου κινήματος, που προσηγορικά και διευρυμένα ονομάσθηκε punk, συνδυάζοντας την ταχύτητα στην εκτέλεση που απαιτούσε η μουσική επανάσταση και την επιθετικότητα με εθιστικές μελωδίες και στίχους για την εφηβική ματαιόδοξη αγάπη. Με διαχρονικούς ύμνους όπως το «Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)» και το «Orgasm Addict», άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην indie και alternative rock σκηνή. Παρά την απώλεια του ηγετικού Pete Shelley το 2018, το συγκρότημα συνεχίζει δυναμικά την διαδρομή του, διατηρώντας την ιστορική του φλόγα. Η σημερινή τους σύνθεση αποτελείται από τον Steve Diggle (κιθάρα, φωνητικά), ιστορικό μέλος από την ίδρυσή τους, τον Danny Farrant (τύμπανα), τον Chris Remmington (μπάσο) και τον Mani Perazzoli (κιθάρα).

Την αυλαία της βραδιάς στο Κύτταρο θα ανοίξει ένα από τα ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής του πανκ, οι Stress. Η μπάντα που σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στην Αθήνα και συνεχίζει με αμείωτη ενέργεια, στράτευση κι επιμονή να «οργώνει» τις σκηνές σε όλη τη χώρα, υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της εγχώριας underground σκηνής. Ο δίσκος τους «Η γενοκτονία» (1985) θεωρείται σταθμός για το ελληνικό πανκ, αποτυπώνοντας την κοινωνική αμφισβήτηση και την ενέργεια της εποχής εκείνης, με τραγούδια που έχουν παραμείνει πάντα ζωντανά στα χείλη όχι μόνον των aficionados του είδους, όπως το «Άγχος». Η συνάντηση των δύο αυτών εγγυημένα δυναμικών συγκροτημάτων στη σκηνή του Κυττάρου υπόσχεται μια βραδιά που θα συνδυάζει την ιστορία και την ακόμη ασυμβίβαστη μουσική ενέργεια.

Κλάουντιο Κονσταντίνι, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Έναν διεθνούς φήμης δεξιοτέχνη του μπαντονεόν, πιανίστα και συνθέτη, τον Κλάουντιο Κονσταντίνι (Claudio Constantini) θα απολαύσουν για μια και μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στην ιστορική κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού οι μουσικόφιλοι της Αθήνας.

Ο γεννημένος στο Περού, με σπουδές στην Φινλανδία, την Ολλανδία και το Παρίσι, Κονσταντίνι επάξια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της σύγχρονης κλασικής και νεοκλασικής σκηνής, χάρις στη μοναδική δυνατότητά του να γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική. Ως βιρτουόζος του πιάνο και του νοσταλγικού μπαντονεόν, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με σημαντικές ορχήστρες και καλλιτέχνες, ενώ έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητα για Latin Grammy.

Η συναυλία στον Παρνασσό θα παρουσιάσει ένα ατμοσφαιρικό πρόγραμμα υψηλής αισθητικής, με πρωτότυπες συνθέσεις, που έλκουν μεν την έμπνευσή τους από την κλασσική μουσική, αλλά δημιουργικά κι αισθαντικά εμπλουτίζονται με λατινοαμερικάνικα μοτίβα και αυτοσχεδιαστικές εξάρσεις. Επίσης θα εκτελέσει και μοναδικές διασκευές που συνδυάζουν συναίσθημα, κινηματογραφική ένταση και δεξιοτεχνία.

Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Γιοκαρίνης, Ν. Ζιώγαλας, Μ. Φάμελλος, Κύτταρο

10 και 17 Οκτωβρίου 2026

«Νοσταλγός του Rock n Roll»…«Γυριστρούλα»…«Η Ευτυχία Είναι Αυτό» ...«σαν Σταρ του Σινεμά»…«Μενεξεδιά»…«Τσικαμπούμ»…«Χαμογέλα»…«Πάρε με απόψε, πάρε με».. «Ευλαμπία»...«Κουρσάρος»… «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι»…«Βασιλική»…«Κιθαρίστας ή Ντράμερ».. «Για να σε εκδικηθώ»… «Όλα είναι μπροστά»…«Γοριλάκι»…«Το παλιό μου παλτό»…«Βέροια Θεσσαλονίκη Αθήνα».. «Ανεμώνα»..«Δεν είμαστε καλά» και ακόμη τόσα και τόσα τραγούδια, που σε μία εποχή που το ροκ απευθυνόταν σε κάποιους μυημένους, οι μελωδίες των Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλου, Νικόλα Ζιώγαλα, επαναπροσδιόρισαν και έφεραν στη δημοφιλία την ελληνόφωνη σκηνή του. Αυτές κι άλλες επιτυχίες, μαζί με τη σύμπραξη του έτι νεώτερου Μανώλη Φάμελλου, θα χαρούν για άλλη μία φορά το Σάββατο10 Οκτωβρίου (όπως και το επόμενο στις 17 Οκτωβρίου) οι «νοσταλγοί» τους που θα σπεύσουν στο Κύτταρο.

Οι τέσσερίς τους, διατηρώντας πάντοτε την παιδικότητα και την ενέργεια εκείνης της εποχής, έχοντας ως σύμμαχό τους την αστείρευτη «χημεία» που τους ενώνει, θα ερμηνεύσουν όλες τις αγέραστες επιτυχίες τους, που μας συντροφεύουν για δεκαετίες τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ