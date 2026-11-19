Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί αμφισβήτησε τη δυναμική κομμάτων που διεκδικούν την τρίτη θέση απέναντι στο ΚΑ, επικαλούμενος τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του κόμματός του. Εκτίμησε ότι το κόμμα του θα ενισχυθεί μέσα από την «εκλογική» διαδικασία και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πλειοψηφίας στη «βουλή».

Απευθυνόμενος στα κόμματα που έχουν στόχο την τρίτη θέση, ανέφερε: «Ορισμένα κόμματα ισχυρίζονται ότι έχουν μπει σε κούρσα για την τρίτη θέση μαζί με το ΚΑ. Μα αδελφέ μου, ποιο είναι το μπόι σας; Με ένα κόμμα που διαθέτει 14.357 μέλη, τι είδους ανταγωνισμό κάνετε; Εσείς πραγματοποιήσατε ακόμη και την παρουσίαση των υποψηφίων σας με 250-300 άτομα. Εμείς κάνουμε παρουσιάσεις υποψηφίων με 1.000 άτομα κατά μέσο όρο μόνο σε μία περιοχή».

Ευχήθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο και να εξασφαλίσουν «κοινοβουλευτική» εκπροσώπηση, σημειώνοντας ότι στις δημοκρατίες η δίκαιη εκπροσώπηση και η σταθερότητα στη «διακυβέρνηση» αποτελούν θεμελιώδεις αρχές.

ΚΚΔ

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΔ, Ρεντίφ Εκιντζί, δήλωσε ότι το κόμμα του θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της «κυβέρνησης». Ανέφερε ότι διαθέτουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως είναι αδύνατος ένας «κυβερνητικός» σχηματισμός χωρίς το ΚΚΔ. Μίλησε επίσης για τεχνοκρατικό «υπουργικό συμβούλιο», αξιοκρατία, καταπολέμηση της διαφθοράς και εναλλακτικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας για τους νέους.

Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προεκλογικού προγράμματος του ΚΚΔ, με τίτλο «40 υποσχέσεις, 50 υπογραφές», ο πρόεδρος του κόμματος, Ζεκί Τσελέρ, και ο κ. Εκιντζί παρουσίασαν τους στόχους, τις προτάσεις για την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων και το σχέδιο δράσης των πρώτων 90 ημερών. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από την οικονομία, την υγεία και την κοινωνική στέγαση έως τη δημόσια μεταρρύθμιση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία του Τύπου και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο κ. Τσελέρ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το TDP θα αναδειχθεί τρίτο κόμμα και θα αποτελέσει το «κόμμα-κλειδί» για τον σχηματισμό «κυβέρνησης». Όπως είπε, το σχέδιο δράσης των 90 ημερών περιλαμβάνει 27 σημεία για την περίπτωση συμμετοχής του κόμματος στην «κυβέρνηση» και 13 για την περίπτωση που παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενες συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΚΚΔ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα κάνει εκπτώσεις στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της διενέργειας απογραφής πληθυσμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ