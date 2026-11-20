Όπως πληροφορούμαστε, η τελευταία επίσημη ενημέρωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων προς τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες της περιοχής ανέφερε πως ολόκληρο το έργο της Γ΄ φάσης, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής όλων των παρόδιων δρόμων, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2027, ενώ με βάση το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα που είχαν ανακοινώσει τα Δημόσια Έργα, τα κατασκευαστικά έργα στους δρόμους αυτούς θα έπρεπε να τελειώσουν τον περασμένο Οκτώβριο.

Εκτός, όμως, από την κατασκευή των βοηθητικών δρόμων, εκκρεμούν ακόμα οι σημάνσεις τροχαίας, η εγκατάσταση φωτισμού στους παρόδιους δρόμους και η τοπιοτέχνηση ολόκληρου του οδικού έργου. Ενδεικτικό των τεράστιων καθυστερήσεων που προέκυψαν, αλλά και της απίστευτης ταλαιπωρίας που εξακολουθούν να βιώνουν επαγγελματίες, κάτοικοι της περιοχής και διερχόμενοι οδηγοί, είναι το γεγονός ότι με βάση το κατασκευαστικό συμβόλαιο που υπεγράφη με τον εργολάβο, το έργο της Γ΄ φάσης θα έπρεπε, αρχικά, να είχε παραδοθεί τον Απρίλιο του 2025, ωστόσο ο κύριος δρόμος παραδόθηκε τελικά αρχές Αυγούστου 2026. Πλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα παράταση υλοποίησης των παρόδιων δρόμων, η καθυστέρηση στην παράδοση ολόκληρου του έργου θα φτάσει τα δύο χρόνια! Μιλάμε για έναν δρόμο συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων, που ενώνει τις τουριστικές περιοχές Ορόκλινης - Πύλας

Έξαλλοι οι ξενοδόχοι

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους βοηθητικούς δρόμους που περιλαμβάνονται στο έργο της Γ΄ φάσης, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κατασκευαστεί και παραμένουν εργοτάξια, είναι τμήματα που περνούν μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Αποτελούν, ουσιαστικά, δρόμους πρόσβασης για ξένους τουρίστες, ενοίκους ή επισκέπτες προς τα ξενοδοχεία. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ξενοδόχοι στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης είναι έξαλλοι μετά και την τελευταία ενημέρωση που είχαν, σύμφωνα με την οποία οι κατασκευαστικές εργασίες στους δρόμους πρόσβασης μπροστά από τις μονάδες τους θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, δηλαδή κατά τη χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδο, όταν τα ξενοδοχεία αναμένεται να έχουν αυξημένες πληρότητες και πληθώρα εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα ξενοδόχου, ο οποίος μιλώντας χθες στον «Πολίτη» ανέφερε ότι ο ίδιος είναι αποφασισμένος να αποκλείσει τον δρόμο, ώστε να μην μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα μπροστά από τη μονάδα του κατά την εορταστική περίοδο.

Πάει ικανοποιητικά ο τουρισμός

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η ουσία είναι πως η πολυσυζητημένη Γ΄ φάση ανακατασκευής του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί αφάνταστα το κοινό, παρόλο που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που έχουν γίνει στην ευρύτερη Λάρνακα τις τελευταίες δεκαετίες. Και όλα αυτά, ενώ μπαίνουμε σιγά–σιγά στη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία, σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων, αναμένεται να παρατηρηθεί ικανοποιητική (για την εποχή) τουριστική κίνηση στη Λάρνακα. Παρά το «μούδιασμα» κρατήσεων, αλλά και κάποιες ακυρώσεις που σημειώθηκαν αρχές Νοεμβρίου εξαιτίας της αβεβαιότητας και του φόβου για νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εντούτοις οι ενδείξεις για τον ερχόμενο Δεκέμβριο είναι ότι οι κρατήσεις θα κυμανθούν περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.