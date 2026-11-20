Στο μεταξύ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν χθες να συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 15:00, ενόψει ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της παράλληλης προόδου τόσο στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας όσο και στο Κυπριακό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε την Τετάρτη ότι, εάν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επαναρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, η Λευκωσία θα συναινέσει χωρίς αμφιβολία στην έναρξη συζητήσεων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ.

Η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θεωρείται οικονομικά ελκυστική για την Άγκυρα, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει στις τουρκικές επιχειρήσεις ευρύτερη πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών και δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα αντίστοιχη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην τουρκική αγορά.

Μένει να διαφανεί τι θα θέσει στο τραπέζι ο ειδικός απεσταλμένος, εάν τελικά προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, καθώς και ποια θα είναι η αντίδραση της Άγκυρας.

Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν ότι η επίσκεψη του Φιντάν στα κατεχόμενα, λίγες ημέρες πριν από την τριμερή συνάντηση των ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, απέτρεψε την ανακοίνωση τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης.

Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο η συνάντηση Φίτο-Φιντάν θα συμβάλει στη μετατόπιση της στάσης της Άγκυρας προς μια πιο ενεργή και υποστηρικτική προσέγγιση στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Θα εγκρίνει τη χρήση τμήματος του δρόμου στη νεκρή ζώνη για τη σύνδεση της Αθηένου με την Αγλαντζιά; Θα αλλάξει τη ρητορική της σε σχέση με τη βάση λύσης; Θα στηρίξει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην έναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά;

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, ο Φιντάν επανέλαβε χθες, μιλώντας ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Τουρκία, τη θέση της Άγκυρας περί «δύο ξεχωριστών λαών, δύο ξεχωριστών δημοκρατιών και δύο ξεχωριστών κρατών» στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιδιώκει μια δίκαιη και μόνιμη λύση, βασισμένη στις «πραγματικότητες του νησιού».

Η συνάντηση των ηγετών

Ακόμη και αν η συνάντηση Φίτο-Φιντάν έχει θετική έκβαση, πρόοδος αναμένεται και στο άλλο μέτωπο, στη Λευκωσία, με αφετηρία τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης.

Οι δύο ηγέτες θα κληθούν να προχωρήσουν στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), στην ουσία του Κυπριακού και στη μεθοδολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί θετική έκβαση στην τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες.

Ο Έρχιουρμαν υπογράμμισε πρόσφατα ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες χωρίς πολιτική ισότητα και εκ περιτροπής Προεδρία. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Άγκυρα συμφωνούν πως το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη λύσης είναι η απροθυμία της ελληνοκυπριακής πλευράς να μοιραστεί την εξουσία και τους πόρους.

Πρόεδρος: «Τα Κόκκινα παραμένουν στο τραπέζι»

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, πέραν των δύο σημείων διέλευσης που ενδεχομένως να ανακοινωθούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, φέρεται να δήλωσε χθες σε εκπροσώπους των κοινοτήτων της Τηλλυρίας ότι το άνοιγμα οδοφράγματος στον τουρκικό στρατιωτικό θύλακα των Κοκκίνων εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Στην πρόσφατη συνέντευξή της στον «Π», η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι το ζήτημα των Κοκκίνων δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, καθώς η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν αποτελούσε επιλογή, κάτι που επανέλαβε αργότερα και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Πηγές επιβεβαίωσαν επίσης στον «Π» ότι ο τουρκικός στρατός είχε αποκλείσει οποιαδήποτε κίνηση για τα Κόκκινα κατά τη διάρκεια μιας από τις διευρυμένες συναντήσεις του 2025, παρά την εναλλακτική πρόταση που είχε καταθέσει η βρετανική αντιπροσωπεία.

Μετά τη συνάντησή του με τον Χριστοδουλίδη, ο επικεφαλής των κοινοτήτων της Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, δήλωσε: «Δώσαμε έμφαση στη διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το θέμα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων και αναμένουμε θετικά αποτελέσματα και εξελίξεις όσον αφορά και το δικό μας οδόφραγμα», ανέφερε. Ο κ. Κλεάνθους σημείωσε ότι το άνοιγμα του οδοφράγματος θα διευκολύνει τη διακίνηση από και προς την περιοχή, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης κατά περίπου 40 λεπτά.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι τα Κόκκινα αποτελούν περιοχή με έντονη στρατιωτική παρουσία, ο Κλεάνθους είπε ότι ολόκληρη η βόρεια πλευρά της Κύπρου είναι στρατιωτικοποιημένη, με στρατόπεδα να βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή μέχρι και τη Μόρφου.

Στην παρατήρηση ότι είναι εντελώς στρατιωτική περιοχή, ο κ. Κλεάνθους απάντησε ότι θεωρούν πως όλη η τουρκοκρατούμενη περιοχή είναι στρατιωτική και η περιοχή μέχρι τη Μόρφου είναι διάσπαρτη με στρατόπεδα.

«Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η στρατιωτικά ελεγχόμενη περιοχή των Κοκκίνων τροφοδοτείται καθημερινά μέσω της δικής μας κοινότητας», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τρόποι ώστε να καταστεί εφικτό το άνοιγμα του οδοφράγματος.