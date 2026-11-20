Πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι του Κιέβου εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών ρωσικού πυραύλου, ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγη ώρα μετά τις 02:00 ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευδαν επιτόπου.
Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγμα σε «υποδομή» και πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων στη συνοικία Χολοσίφσκι και πυρκαγιά σε κτίριο στη συνοικία Ποντίλσκι.
Δεν έκανε λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο.
Νωρίτερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις.
Η ρωσική επιδρομή στο Κίεβο καταγράφτηκε με φόντο προειδοποιήσεις ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας εναντίον της επιβολής ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς τη συναίνεσή τους μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον «φίλο» του ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν (νότια Κίνα).
Κίεβο: Πυρκαγιές από ρωσική επίθεση εν μέσω συζητήσεων για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία
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O δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ξέσπασε πυρκαγιά λόγω πτώσης συντριμμιών ρωσικού πυραύλου
Πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι του Κιέβου εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών ρωσικού πυραύλου, ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγη ώρα μετά τις 02:00 ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευδαν επιτόπου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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