Για πρώτη φορά χθες, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ δεν αναφέρθηκαν σε πλασματική έλλειψη νοσηλευτών, ωστόσο ζήτησαν την καταγραφή των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς, όπως ανέφεραν, «δεν υπάρχουν πουθενά τα στοιχεία». Θέση η οποία, βεβαίως, έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που εκπόνησε το Υπουργείο Υγείας στην ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η ηγεσία της ΠΑΣΥΝΟ είχε χθες συνάντηση με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, με τον γενικό γραμματέα της συντεχνίας, Σάββα Ιακώβου, να δηλώνει «εμείς είμαστε οι εμπειρογνώμονες στον δικό μας τον τομέα και σίγουρα ξέρουμε τα πράγματα πιο καλά».

Υπέδειξε ταυτόχρονα ότι «για τα θέματα τα νοσηλευτικά να καλούνται μόνο οι νοσηλευτές», επικρίνοντας την πρόσκληση των κλινικαρχών στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να κληθούν. Η τοποθέτησή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς στην ίδια συνεδρία η ΠΑΣΥΝΟ διεκδίκησε τη συμμετοχή της Νοσηλευτικής Διοίκησης στις διευθυντικές ομάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, επικαλούμενη την ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας. Μια συνεργασία που, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις της, θεωρεί απαραίτητη όταν διεκδικεί η ίδια συμμετοχή στις αποφάσεις, αλλά όχι όταν άλλοι εμπλεκόμενοι ζητούν να εκφράσουν τις απόψεις τους ενώπιον της Βουλής.

Αναγνωρίζουν αλλά αμφισβητούν

Οι αντιφάσεις συνεχίζονται και στο ζήτημα της υποστελέχωσης. Στο υπόμνημα που κατέθεσε χθες, η ΠΑΣΥΝΟ αναγνωρίζει ότι η έλλειψη προσωπικού αυξάνει τον φόρτο εργασίας και δημιουργεί κινδύνους για τους ασθενείς, ζητώντας μάλιστα την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων, για τον δημόσιο τομέα. Την ίδια ώρα όμως, διά του γενικού γραμματέα της, δηλώνει ότι «εμείς τα στοιχεία για την έλλειψη δεν τα έχουμε και ούτε το Υπουργείο Υγείας τα έχει».

Μόνο που το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη παρουσιάσει επικαιροποιημένη μελέτη του ομότιμου καθηγητή Οικονομικών της Υγείας Γιάννη Υφαντόπουλου, η οποία υπολογίζει έλλειμμα 586 νοσηλευτών για το 2025 και 411 για το 2030. Τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται από τις συντεχνίες, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιαστεί από την ΠΑΣΥΝΟ αντίστοιχη τεκμηριωμένη καταγραφή που να τα ανατρέπει.

Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που δεν πέρασε απαρατήρητο. Σε προηγούμενες συνεδρίες, οι συντεχνίες των νοσηλευτών επικαλούνταν περίπου 1.000 έως 1.450 νοσηλευτές εκτός επαγγέλματος, οι οποίοι, με τα κατάλληλα κίνητρα, θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Το υπουργείο, εξετάζοντας τα μητρώα, εντόπισε 250 άτομα με συγκεκριμένα ηλικιακά και αδειοδοτικά κριτήρια. Από τη δειγματοληπτική διερεύνηση προέκυψε ότι το 55% εργαζόταν ήδη στη Νοσηλευτική, ενώ μόλις το 14% του συνολικού δείγματος ενδιαφερόταν να επιστρέψει υπό προϋποθέσεις. Στη χθεσινή συζήτηση, πάντως, οι αναφορές στους εκατοντάδες νοσηλευτές εκτός επαγγέλματος απουσίαζαν.

Η ΠΑΣΥΝΟ επικαλέστηκε ακόμη ότι κανένα νοσοκομείο δεν έχει κλείσει, με τον γ.γ. της ΠΑΣΥΝΟ να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν στοιχεία και από ό,τι ξέρω δουλεύουν όλα τα νοσηλευτήρια κανονικά. Δεν έχει κάποιο νοσοκομείο που έκλεισε. Δεν μπορούμε να βρούμε την έλλειψη πραγματικά». Σύμφωνα πάντως με την ΟΕΒ, τέσσερα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είχαν ήδη περιορίσει τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού, με ένα να αφήνει αδρανές ολόκληρο τμήμα και τα υπόλοιπα να κλείνουν διψήφιο αριθμό κλινών.

Τα άλλα αιτήματα

Η ΠΑΣΥΝΟ ζήτησε, επίσης, δυνατότητα αφυπηρέτησης των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα στα 60 έτη, επικαλούμενη τις νυχτερινές βάρδιες, τη σωματική καταπόνηση και τις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Στο υπόμνημά της εισηγείται Εθνική Στρατηγική για τη Νοσηλευτική και συμμετοχή της Νοσηλευτικής Διοίκησης στις διευθυντικές ομάδες των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ζητά ακόμη συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα και αναθεώρηση των αναλογιών νοσηλευτών προς ασθενείς. Στη συνάντηση εκφράστηκε, επίσης, ανησυχία για τη στελέχωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις και οι επικείμενες αφυπηρετήσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δεύτερης φάσης ανάπτυξής τους.