«Μας πήραν τα τηλέφωνά μας (...) για λόγους ασφαλείας», έγραψε μια δημοσιογράφος του «pool», που μεταδίδει όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών του προέδρου των ΗΠΑ σε έντυπα ΜΜΕ που δεν στέλνουν συντάκτες τους να συνοδεύσουν τον αρχηγό του κράτους.

«Μας εξηγήθηκε ότι επρόκειτο για αναγκαία προφύλαξη κυβερνοασφάλειας, εναντίον ενδεχόμενων προσπαθειών κατασκοπείας», σημείωσε η δημοσιογράφος λίγο μετά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, περί τις 20:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με άλλο μήνυμα, του «pool» βίντεο που συνόδευσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, κινητά τηλέφωνα «μιας χρήσης», που χρησιμοποιήθηκαν από προσωπικό της προεδρίας στην Κίνα, συλλέχθηκαν επίσης, για να καταστραφούν ή για να διαγραφούν τα δεδομένα τους.

Τα τηλέφωνα «μιας χρήσης» (burner phones) είναι συνήθως παλιότερης τεχνολογίας συσκευές, που χρησιμοποιούνται αντί των κανονικών τηλεφώνων για την αποφυγή προσπαθειών εντοπισμού ή πειρατείας.

Κατά το «pool» βίντεο, κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν αφήσει κινητά τηλέφωνά τους, φορητούς υπολογιστές τους και «έξυπνα» ρολόγια τους μέσα σε ειδικές τσάντες που δεν επιτρέπουν να περνούν συχνότητες ασύρματων συνδέσεων, ή αλλιώς «Faraday bags», πριν από την προσγείωση στην Κίνα προχθές Τετάρτη και οι συσκευές αυτές, αντίθετα, δεν κατασχέθηκαν στην πτήση, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους.

Ήταν επομένως οι δημοσιογράφοι που χρησιμοποίησαν τα κινητά τηλέφωνά τους στην Κίνα αυτοί που κλήθηκαν χθες να βάλουν τις συσκευές στις «Faraday bags», που έχουν σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε ιχνηλάτησης, ή κλοπής δεδομένων. Τους διευκρινίστηκε πως οι συσκευές θα τους επιστρέφονταν κατά την άφιξη.

Το προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One, κατά την κωδική ονομασία του στο ιδιόλεκτο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας) απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σεντζέν, στη νότια Κίνα, λίγο μετά τις 18:45 (τοπική ώρα- 12:45 ώρα Ελλάδας), μετά την τριμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων αντιθέτως δεν είχαν συλλεχτεί από το προσωπικό της προεδρίας τον Μάιο, μετά την προηγούμενη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στην Κίνα, θύμισε μέσω X η Τζάκι Χάινριχ, δημοσιογράφος του Fox News και πρόεδρος της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ