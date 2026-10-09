«Ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ»: Το αστείο της Νάβι Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης (βίντεο)

«Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αστειεύθηκε η Νάβι Πιλάι μόλις έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 από τη Νυρεμβέργη όπου συμμετέχει σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου όταν οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

«Όμως ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι είναι όντως αλήθεια, πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή την αντίδραση της Πιλάι απαθανάτισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ και ανέβασε το βίντεο στο Χ.

«Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία», σημειώνει η Πιλάι.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο της απονεμήθηκε πέρυσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε την εποχή εκείνη πως ήρθε η ώρα να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης διότι συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ πολέμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ