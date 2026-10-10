Νέα επίθεση στην Νορβηγία και στην επιτροπή που αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ στην Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απαξιώνοντας μάλιστα τη νικήτρια, γιατί όπως ανέφερε «δεν έχω ακούσει να μιλούν ποτέ γι αυτήν»
Τραμπ: Ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία το ότι δεν μου έδωσαν το Νόμπελ Ειρήνης
«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», είπε, σύμφωνα με το CNN.GR ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σίρακιουζ.
«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία» και «στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», συμπλήρωσε.
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