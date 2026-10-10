Τραμπ: Ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία το ότι δεν μου έδωσαν το Νόμπελ Ειρήνης

«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», είπε, σύμφωνα με το CNN.GR ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σίρακιουζ.

«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία» και «στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», συμπλήρωσε.