«Ένιωσα ότι έκλεισα τον κύκλο μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τη συμμετοχή του στον Όμιλο «πήρα περισσότερα απ’ όσα έδωσα».

Κάνοντας αναδρομή στην πορεία του ΟΙΔΕ, αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και άλλων κατοίκων του νησιού, καθώς και στο έργο που αναπτύχθηκε μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις και έρευνες, από τα οποία επωφελήθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του Ομίλου, η οποία, όπως σημείωσε, τους επέτρεψε να αμφισβητήσουν τις αντιλήψεις τους και να αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας, με σεβασμό στις εθνικές τους καταβολές και επίγνωση των τραυμάτων και των προκαταλήψεών τους.

«Και αυτή η συνεργασία δεν ήταν μόνο παραγωγική, αλλά και απολαυστική. Μια συνεργασία που γέννησε πραγματικότητες που φάνταζαν αδύνατες όπως το Σπίτι της Συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Επαμεινώνδας αναφέρθηκε, παράλληλα, στα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο διάλογος στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία έχει καταλήξει να φαντάζει σε πολλές περιπτώσεις απρόσιτη, ανεπιθύμητη, ακόμη και ύποπτη. Στάθηκε επίσης στην τάση μετάθεσης των ευθυνών για την έλλειψη διαλόγου στον τόπο.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μέσα από την εμπειρία του διαπίστωσε πως η συνεργασία είναι εφικτή, παρά τις δυσκολίες, και ότι η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές και τις προσπάθειες των ίδιων των ανθρώπων.

Ο Μάριος Επαμεινώνδας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του ευχόμενος «καλή συνέχεια στο ταξίδι του ΟΙΔΕ».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Εν Οίδε πολλά Οίδα

Το περασμένο Σάββατο ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας είχε την εκλογική του συνέλευση. Για πρώτη φορά από το 2003, που δημιουργήθηκε ο ΟΙΔΕ, δεν έθεσα υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να χρησιμοποιήσω μια μπανάλ έκφραση, «ένιωσα ότι έκλεισα τον κύκλο μου». Και μια όχι τόσο μπανάλ: «πήρα περισσότερα απ’ όσα έδωσα».

Τι ανεπανάληπτες εμπειρίες, γνώσεις και συναναστροφές! Βήμα βήμα, σκέψη σκέψη, λέξη λέξη, πράξη πράξη κτίσαμε έναν υπέροχο κόσμο, αυθεντικά και περήφανα made in Cyprus. Φτιαγμένο από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και όλους τους άλλους που ζουν σε αυτόν τον τόπο.

Δεν θα σταθώ στα συνέδρια, τα σεμινάρια, τις εκδόσεις, τις έρευνες. Στις χιλιάδες εκπαιδευτικών και μαθητών που επωφελήθηκαν, στις διεθνείς βραβεύσεις. Θα σταθώ στο ζύμωμα που μας έκανε να αμφισβητούμε τον προηγούμενο εαυτό μας και να τον σπρώχνουμε ένα βήμα παρακάτω.

Με σεβασμό στις εθνικές μας καταβολές, με επίγνωση των τραυμάτων και των προκαταλήψεών μας, καταφέραμε να βρίσκουμε τρόπους να συνεργαζόμαστε. Και αυτή η συνεργασία δεν ήταν μόνο παραγωγική, αλλά και απολαυστική.Μια συνεργασία που γέννησε πραγματικότητες που φανταζαν αδυνατες όπως το Σπίτι της Συνεργασίας.

Τώρα που κατέβηκα από το καράβι, βλέπω πιο καθαρά πόσο πικρή, αλλά και πόσο γλυκιά είναι η θάλασσα που μας περιβάλλει.

Πόσο πικρή φαντάζει όταν σκεφτεί κανείς με πόση επιδεξιότητα και επιμέλεια καταφέραμε να κάνουμε τη συνεργασία να φαντάζει απρόσιτη, σε πολλές περιπτώσεις ανεπιθύμητη και, ακόμη χειρότερα, ύποπτη… Με πόσο πάθος προσπαθούμε να πειστούμε και να πείσουμε ότι για την έλλειψη διαλόγου στον τόπο μας ευθύνεται κάποιος άλλος.

Από την άλλη, πόσο γλυκιά είναι όταν διαπιστώσει κανείς από πρώτο χέρι ότι η συνεργασία είναι εφικτή, κάποτε δύσκολη, αλλά εν τέλει λυτρωτική. Και ότι, σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία της εξαρτάται από τις δικές μας επιλογές και τη δική μας προσπάθεια.

Καλή συνέχεια στο ταξίδι του ΟΙΔΕ!