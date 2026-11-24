Σύμφωνα με την πρόσκληση του Πανεπιστημίου, η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30, στην κεντρική Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας της Ελλάδας, καθηγητή Νικόλαου Παπαϊωάννου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, και ο υφυπουργός Παιδείας. Τον έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας της Νομικής Σχολής Ιωάννης Στεφανίδης.

Μετά την αναγόρευσή του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η πεποίθηση δικαίου (opinio juris) ως ηθική της ευθύνης – Μια αέναη διαλεκτική σχέση».

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν του Κύπριου διπλωμάτη, κατά το οποίο ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου και η ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη θα του αφιερώσουν τρία από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Η ακαδημαϊκή και διπλωματική πορεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης γεννήθηκε στον Αγρό στις 20 Ιουλίου 1956 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, όπου απέκτησε και το διδακτορικό του.

Εντάχθηκε στη Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1987 και έκτοτε υπηρέτησε σε σειρά θέσεων και διπλωματικών αποστολών. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 15 Μαΐου 2022 διετέλεσε διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες για το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μόνιμου αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης, προεδρεύοντας σε συνόδους και επιτροπές του Οργανισμού.

Στις 27 Απριλίου 2026 εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, οργάνου με αρμοδιότητα την κωδικοποίηση και την προοδευτική ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι πρέσβης επί τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει παρασημοφορηθεί ως Αξιωματικός της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.