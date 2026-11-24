Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Τσαρλς Έλληνας ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις της Κύπρου έγιναν υπό πίεση. Εκτίμησε ότι τα χρήματα που θα λάβει τελικά η χώρα από το κοίτασμα «Κρόνος» ενδέχεται να μην είναι τόσα όσα αναμένονταν και υπογράμμισε ότι στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η πώληση του φυσικού αερίου, αλλά η εξασφάλιση όρων που θα αποφέρουν ικανοποιητική οικονομική απόδοση.

«Η πώληση είναι το εύκολο πράγμα. Το δύσκολο είναι οι όροι που θα μας φέρουν μια ικανοποιητική οικονομική απόδοση», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Κύπρος δεν πρέπει να προχωρήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων μόνο και μόνο για να διαθέσει το φυσικό αέριο στην αγορά.

Ο γεωλόγος πετρελαίου και ενεργειακός οικονομολόγος Κωνσταντίνος Νικολάου άσκησε κριτική στη διαπραγματευτική θέση της Κύπρου. Όπως είπε, η χώρα είναι ευάλωτη και οι μεγάλες εταιρείες εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητά της έναντι της Τουρκίας, επιβάλλοντας τις θέσεις τους.

Πρόσθεσε ότι το όφελος που θα αποκομίσει η Κύπρος από την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις για την πώληση του φυσικού αερίου. Συνέδεσε τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, με το σχετικά μικρό έως μεσαίο μέγεθος των κοιτασμάτων, το γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς ομίλους και την απόστασή τους μεταξύ τους.

Διαφορετική διάσταση έδωσε ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, Δημήτρης Φεσσάς, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών είναι σημαντική για την ανάπτυξη των κυπριακών κοιτασμάτων. Οι ανακαλύψεις βρίσκονται σε μεγάλα βάθη και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, ανέφερε.

Όπως είπε, η συμμετοχή και οι επενδύσεις των μεγάλων εταιρειών είναι σημαντικές για την Κύπρο, ενώ οι διαθέσιμες υποδομές στην Αίγυπτο συνέβαλαν ώστε να προχωρήσει γρήγορα το έργο ανάπτυξης του κοιτάσματος «Κρόνος».

Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Φεσσά, θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές τιμές της αγοράς και τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούν να ανακτηθούν από το κοίτασμα. Σημείωσε ότι σήμερα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ύψος των εσόδων.

Πρόσθεσε ότι τα συμβόλαια με τις εταιρείες περιλαμβάνουν ρήτρες και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να μεγιστοποιηθούν η ανάκτηση φυσικού αερίου και η παραγωγή από τα κοιτάσματα.

Η Αίγυπτος ως αγορά και οι προοπτικές των κοιτασμάτων

Ο κ. Έλληνας χαρακτήρισε την Αίγυπτο σημαντική αγορά για τη διάθεση του κυπριακού φυσικού αερίου, καθώς το έλλειμμα μεταξύ εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης αυξάνεται. Το έλλειμμα ανήλθε σε περίπου 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα πέρσι και είναι μεγαλύτερο φέτος, ανέφερε.

Η προμήθεια 4-5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» θα μπορούσε να συμβάλει στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Αιγύπτου και στη μείωση της ανάγκης για εισαγωγές LNG, χωρίς όμως να απαλλάξει τη χώρα από την εξάρτηση από το Ισραήλ, είπε.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε ότι δεν αποτελεί αυτονόητο προορισμό για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο έως το 2035-2040.

Ο κ. Έλληνας εξέφρασε αμφιβολίες για τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και εξαγωγών από τα κυπριακά κοιτάσματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, το κοίτασμα «Αφροδίτη» δεν αναμένεται να παράγει φυσικό αέριο το 2032, ενώ η ExxonMobil στοχεύει να αρχίσει εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο το 2033.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι η εταιρεία προγραμματίζει περαιτέρω έρευνες τόσο στα κυπριακά τεμάχια όσο και στην Αίγυπτο. Εκτίμησε ότι ενδεχόμενες νέες ανακαλύψεις και η αύξηση των αποθεμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν την εταιρεία να επανεξετάσει τον τρόπο εξαγωγής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει η επιλογή υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Ο κ. Φεσσάς παρουσίασε την πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος «Κρόνος», με εκτιμώμενους πόρους άνω των 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών. Το σχέδιο προβλέπει τέσσερα πηγάδια σε βάθος περίπου 2.400 μέτρων και υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 110 χιλιομέτρων προς τις υφιστάμενες υποδομές του κοιτάσματος «Ζορ» στην Αίγυπτο. Από εκεί, το αέριο θα μεταφέρεται για επεξεργασία και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις LNG της Νταμιέτα, για υγροποίηση και εξαγωγή. Η πρώτη παραγωγή τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2028.

Για το κοίτασμα «Αφροδίτη», ανέφερε ότι η μελέτη βασικού σχεδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, η τελική επενδυτική απόφαση προγραμματίζεται για το 2027 και η πρώτη παραγωγή για το 2031. Στο τεμάχιο 10 εξετάζεται η από κοινού ανάπτυξη των ανακαλύψεων «Γλαύκος» και «Πήγασος», με πρώτη παραγωγή να εξετάζεται για το 2033.

Σχέδια για αγωγό Τουρκίας – κατεχόμενης Κερύνειας

Ο κ. Νικολάου παρουσίασε επίσης τον σχεδιασμό για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή του Ανεμουρίου στην Τουρκία με ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε, η συμφωνία για το έργο υπογράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν έρευνες στον βυθό.

Επισήμανε ότι οι ανάγκες των Τουρκοκυπρίων σε φυσικό αέριο υπολογίζονται σε περίπου 0,3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του αγωγού ανέρχεται σε 10 δισ. κυβικά μέτρα. Πρόσθεσε ότι αρχικά είχε αναφερθεί πως το έργο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες τουρκικών πλοίων, αλλά στη συνέχεια παρουσιάστηκε ως αγωγός διπλής κατεύθυνσης για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική και είπε ότι η Κύπρος θα πρέπει να την παρακολουθεί, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει αναταράξεις στην περιοχή.

Αβέβαιη η επίδραση στην τιμή του ηλεκτρισμού

Στο οικονομικό όφελος από την εισαγωγή φυσικού αερίου για τους καταναλωτές αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ, Γιώργος Πιστέντης, λέγοντας ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί πόσο θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως εξήγησε, η επίδραση θα εξαρτηθεί από τους τελικούς όρους της συμφωνίας προμήθειας φυσικού αερίου, το κόστος ολοκλήρωσης του τερματικού στο Βασιλικό και το μέρος της επένδυσης που θα ενσωματωθεί στο κόστος του ηλεκτρισμού, καθώς και από άλλους παράγοντες, φόρους και τέλη.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο να δοθεί ένα σαφές νούμερο. Μπορείς όμως να δώσεις ένα εύρος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια εξασφάλισης προμήθειας φυσικού αερίου βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Για το τερματικό στο Βασιλικό, είπε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2029-2030, ενώ η επιλογή νέου εργολάβου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου, ο κ. Πιστέντης σημείωσε ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος κατά το προηγούμενο έτος ξεπέρασε κατά πολύ ακόμη και το πιο ακραίο σενάριο που είχε προβλεφθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ενεργειακό σύστημα της χώρας θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτρική διασύνδεση και το φυσικό αέριο.

Εξήγησε ότι οι ΑΠΕ αποτελούν σημαντική και οικονομική πηγή ηλεκτροπαραγωγής, αλλά απαιτούνται ενίσχυση των δικτύων και λύσεις αποθήκευσης. Η ηλεκτρική διασύνδεση προσφέρει πρόσβαση σε άλλες αγορές, χωρίς να μπορεί από μόνη της να καλύψει όλες τις ανάγκες. Το φυσικό αέριο, πρόσθεσε, μπορεί να συμπληρώσει τους άλλους δύο πυλώνες, στηρίζοντας την ελεγχόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού όταν χρειάζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ