Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός, που πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας ουρανοξύστης στο Ριάντ στην οικονομική συνοικία της σαουδαραβικής πρωτεύουσας έγινε στόχος επίθεσης.

«Ένας από τους πύργους στο οικονομικό κέντρο έγινε στόχος μιας δειλής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι αρμόδιες αρχές επιθεωρούν επί του παρόντος το σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ Μάλικι στο X, εν μέσω επαναλαμβανόμενων αεροπορικών επιδρομών των Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν έντεκα άτομα.

Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο υψηλότερος ουρανοξύστης στο Ριάντ έγινε ξανά στόχος επίθεσης.

Σύμφωνα με τρεις μάρτυρες, η επίθεση έπληξε τον ουρανοξύστη που στεγάζει το πλούσιο σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο είχε ήδη υποστεί ζημιές την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση των Χούθι.

🚨🇸🇦 BREAKING: COALITION CONFIRMS FRESH ATTACK ON KAFD. A tower in Riyadh’s financial district was reportedly targeted in another “cowardly terrorist attack.” Security teams are moving in to secure the area. Another attack on Riyadh. https://t.co/Cmr1e3to6F — 𝗪𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼𝗿𝘀 𝗟𝗮𝗻𝗱⚔️ (@Warriors_70) November 24, 2026

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας στοχοθετείται συχνά από τον Οκτώβριο από τους φιλοϊρανούς μαχητές που μάχονται κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τον σαουδαραβικό συνασπισμό.

Ένας τέταρτος κάτοικος είπε ότι ένα όχημα εξοπλισμένο με μεγάφωνο προειδοποίησε πεζούς στην οικονομική συνοικία να βρουν καταφύγιο.

Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση.

Την Πέμπτη, μια αεροπορική επιδρομή έσπασε παράθυρα σε πολλούς ορόφους αυτού του ουρανοξύστη και γειτονικών κτιρίων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την έκταση της ζημιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ