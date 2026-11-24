Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Europol και πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας, στη Σεβίλλη, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών δικτύων πίσω από υπηρεσίες παράνομης διαδικτυακής μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Οι ερευνητές συνεργάστηκαν με εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, ακολουθώντας τη ροή των χρημάτων και αναζητώντας συνδέσεις μεταξύ παράνομων υπηρεσιών IPTV, ψηφιακών πορτοφολιών και των προσώπων που τα ελέγχουν.

Κατά την επιχείρηση διακόπηκε η λειτουργία 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV και εντοπίστηκαν 321 ιστοσελίδες που προσέφεραν χωρίς άδεια περιεχόμενο προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα. Οι ιστοσελίδες συγκέντρωναν συνολικά περισσότερες από 7,3 εκατομμύρια επισκέψεις τον χρόνο. Η ανάλυση των στοιχείων για τις συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 26 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται.

Αγορά δισεκατομμυρίων ευρώ

Η Europol αναφέρει ότι η επιχείρηση στόχευσε παράνομη αγορά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε αυτήν, πάροχοι παράνομων υπηρεσιών streaming πωλούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια, ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Οι συνδρομές κοστίζουν συχνά λίγα ευρώ τον μήνα και οι πληρωμές γίνονται, μεταξύ άλλων, με κρυπτονομίσματα.

Στοιχεία της Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA), τα οποία επικαλείται η Europol, δείχνουν ότι περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες IPTV. Οι ετήσιες απώλειες για τους νόμιμους παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου υπολογίζονται σε 4,83 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες των κρατών από μη καταβληθέντες φόρους σε επιπλέον 1,08 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Europol, τα έσοδα από τις παράνομες υπηρεσίες μεταφέρονται μέσω λογαριασμών πληρωμών, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και ενδιάμεσων φορέων, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό των τελικών δικαιούχων.

Κατά την πενθήμερη επιχείρηση, οι ερευνητές παρακολούθησαν ύποπτες συναλλαγές σε δίκτυα blockchain και αναζήτησαν συνδέσεις μεταξύ των παράνομων υπηρεσιών IPTV, των ψηφιακών πορτοφολιών που χρησιμοποιούνταν για τις πληρωμές και των προσώπων που τα έλεγχαν. Η Europol σημειώνει ότι τα κρυπτονομίσματα επιτρέπουν στους διαχειριστές παράνομων υπηρεσιών streaming να λαμβάνουν και να μεταφέρουν γρήγορα κεφάλαια σε διαφορετικές χώρες, χωρίς αυτό να καθιστά τις συναλλαγές μη ανιχνεύσιμες από τις αρχές.

Η Europol αναφέρει ότι οι διωκτικές αρχές δεν περιορίζονται πλέον στη διακοπή παράνομων ιστοσελίδων και υπηρεσιών streaming, αλλά επιδιώκουν να εντοπίσουν και τη χρηματοοικονομική υποδομή που στηρίζει τη λειτουργία τους. Η διακοπή μιας υπηρεσίας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι σταματά η δραστηριότητα των προσώπων πίσω από αυτήν. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές εστιάζουν στις πληρωμές, στους δικαιούχους των εσόδων και στα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας.

Συμμετοχή αρχών από 11 χώρες

Στην επιχείρηση στη Σεβίλλη συμμετείχαν περίπου 40 άτομα, μεταξύ των οποίων 30 στελέχη διωκτικών αρχών. Έλαβαν μέρος αρχές από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Europol οργάνωσε και συντόνισε την επιχείρηση μέσω της Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3), παρέχοντας αναλυτική υποστήριξη, διασταύρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η INTERPOL και η Audio-visual Anti-Piracy Alliance, καθώς και οι Binance, Coinbase και Chainalysis.

Σύμφωνα με την Europol, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν σε εθνικές έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτων, τη διακοπή λειτουργίας παράνομων υπηρεσιών και την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ