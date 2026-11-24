Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν έντονα την πεποίθηση για την ανάγκη πραγματοποίησης της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα, σημειώνοντας ότι αντιλαμβάνονται τη σημασία της αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας. Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι ο κ. Γκουτέρες θα ανταποκριθεί σύντομα στο κοινό τους κάλεσμα.

Όπως είπε, κατά την τριμερή συνάντηση θα συζητηθούν τρία συγκεκριμένα θέματα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η μεθοδολογία και η ουσία του Κυπριακού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα που θα μπορούν να ανακοινωθούν παρουσία του Γενικού Γραμματέα.

Ερωτηθείς κατά πόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης πενταμερούς συνάντησης, ο Πρόεδρος απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Πρόσθεσε ότι η πρόθεση του κ. Γκουτέρες είναι ξεκάθαρη, όπως ο ίδιος επανέλαβε και πρόσφατα στην Τουρκία, και ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει.

Διεύρυνση των περιοχών εκσκαφών για τους αγνοουμένους

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεχώρισε δύο ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνοκυπριακή πλευρά, τα οποία αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών στα κατεχόμενα.

Όσον αφορά το πρώτο, ανέφερε ότι η διεύρυνση των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων αποτελούσε πάγιο αίτημα, το οποίο του είχαν θέσει και συγγενείς αγνοουμένων.

Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα υπήρχε περιορισμός στην έκταση των χώρων όπου πραγματοποιούνταν οι έρευνες, με αποτέλεσμα να απαιτείται κάθε φορά η υποβολή νέου αιτήματος για την επέκτασή τους. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, οι εκτάσεις στις οποίες θα πραγματοποιούνται έρευνες θα είναι μεγαλύτερες, γεγονός που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η συμφωνία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά γενικότερα τους χώρους που καθορίζονται από τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, βάσει των πληροφοριών και των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της.

Εξάμηνος προγραμματισμός για τις θρησκευτικές λειτουργίες

Ως δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τον εξάμηνο σχεδιασμό για την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών στις εκκλησίες στα κατεχόμενα, ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν αναστηλωθεί.

Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί από τους θρησκευτικούς ηγέτες κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων τα αιτήματα για τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών απορρίπτονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι εγκρίσεις δίνονται μόλις λίγες ώρες προηγουμένως, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους. Ο εξάμηνος σχεδιασμός, όπως ανέφερε, θα επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό των λειτουργιών.

Παραμένουν οι διαφωνίες για τα οδοφράγματα

Σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη επιπρόσθετων σημείων διέλευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το ζήτημα παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι αυτές θα συνεχιστούν σύντομα στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Συζητήθηκε και το θέμα του Βαρωσιού

Κληθείς να σχολιάσει τις νέες απειλές σχετικά με το Βαρώσι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην προεκλογική περίοδο στα κατεχόμενα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υποβαθμίζει ούτε υποτιμά τις απειλές που διατυπώνονται δημοσίως.

Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι κατά τη σημερινή συνάντηση συζητήθηκε και το ζήτημα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, το οποίο περιλαμβάνεται στις προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, σε συνδυασμό με το θέμα του απευθείας εμπορίου.

Όπως ανέφερε, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται.

Τέλος, αναφορικά με τα δύο προγράμματα που εγκρίθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι πρόκειται για προγράμματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, τα οποία οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν κατόπιν ενημέρωσης από τους διαπραγματευτές.