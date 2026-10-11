Ζελένσκι για την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ – «Τη στηρίζουμε, αναμένουμε λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε πως συνομίλησε με τον Φινλανδό ομόλογό του, Αλεξάντερ Στουμπ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σχετικά με την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η «Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά».

«Από την πλευρά μας, η Ουκρανία υποστηρίζει ΠΑΝΤΑ τα μέτρα που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση της έντασης, στην προστασία των ανθρώπινων ζωών και τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση μόνιμης ειρήνης. Σας ευχαριστώ!», προσέθεσε.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ενεργειακή εκεχειρία».

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ανέφερε ότι η ενεργειακή εκεχειρία έχει άμεση ισχύ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ‌δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά κάλεσε τα δύο μέρη να μην την παραβιάσουν.

«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ” στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε κάνει μια παρόμοια ανακοίνωση τον περασμένο μήνα, αλλά κανένα από τα δύο μέρη δεν επιβεβαίωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στον αμερικανικό ιστότοπο Axios είπε ότι δεν γνώριζε για την ανακοίνωση Τραμπ.

«Ήταν είδηση για μένα», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο, όπως ανέφερε «αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, η Ουκρανία θα συμφωνήσει».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ το διαπραγματεύτηκε με τον Πούτιν, παρακαλώ πείτε μας πότε αρχίζει η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχτούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τη Ρωσία.

Η ένταση ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι αναζωπυρώθηκε από την Παρασκευή, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, ανακοίνωσε θα άρει τις κυρώσεις σε μεγάλη ποσότητα ρωσικού ντίζελ, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Αναφερόμενος στη συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία υπό το πλαίσιο της υπάρχουσας νομικής εξουσίας, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εφαρμόσει τη συμφωνία.

«Θα το κάνουμε με το σύνολο της νομικής εξουσίας που έχουμε. Έτσι, γνωρίζετε ότι ο καθένας στο Κογκρέσο που λέει ότι είτε είναι ένα παλιό νομοσχέδιο ή το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ που μας απαγορεύει να το κάνουμε, είναι λάθος», δήλωσε ο Μπέσετ στην τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

«Είναι καλό για τους Αμερικανούς…, μειώνοντας αυτές τις τιμές πετρελαίου», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Το Σάββατο, ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτές συνέβαλαν στην εκτίναξη των τιμών του ντίζελ, και ζήτησε να αντικατασταθεί από έναν ηγέτη που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται αλλαγή στην ηγεσία της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε σήμερα απορρίπτοντας όμως την την έκκληση του Αμερικανού ομολόγου του να αντικατασταθεί και δήλωσε ότι θα οργανώσει εκλογές στην Ουκρανία αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνήσει σε μία εκεχειρία 60 ημερών.

«Πρώτα απ’ όλα, με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη», δήλωσε στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC «This Week».

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχειρίας, 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές», προσέθεσε.

Μακρόν και φον ντερ Λάιεν στηρίζουν Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι «η Γαλλία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μια πραγματική ενεργειακή εκεχειρία, στην οποία η Ουκρανία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει».

Ακόμα προσέθεσε ότι η Ρωσία στηρίζει την Ουκρανία και τον πρόεδρο της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε αυτό το στάδιο, η Ρωσία συνεχίζει να την απορρίπτει, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών υποδομών. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του Προέδρου Ζελένσκι», προσέθεσε.

Τη στήριξη στον Ζελένσκι επανέλαβε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Καλή τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξα πλήρως το αίτημα του προέδρου Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός, η οποία θα προστατεύσει τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο ζοφερή φάση», ανέφερε.

«Η Ρωσία καθυστερεί στο πεδίο της μάχης και επιτίθεται σε αμάχους πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου. Εξέφρασα την αλληλεγγύη μας προς τον ουκρανικό λαό. Και την πλήρη υποστήριξή μου προς τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του. Η Ουκρανία θα βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Θα συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το επόμενο έτος και τον τρόπο κινητοποίησης νέας παγκόσμιας υποστήριξης. Αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ θα παράσχει επίσης περαιτέρω χρηματοδότηση για drones και πυραύλους. Για να ενισχύσουμε την άμυνα της Ουκρανίας και να προστατεύσουμε τον εναέριο χώρο της. Επίσης, πρόκειται να ανοίξουμε δύο επιπλέον ομάδες κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις. Η δυναμική είναι πραγματική», προσέθεσε.

Πηγή: ΕΡΤ