Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ σε νοσοκομείο της Ρώμης, με στόχο την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονά του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.
Επιτυχής η επέμβαση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονα
Όπως γνωστοποίησε το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε βάσει του προγραμματισμού και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Ποντίφικας επέστρεψε στο δωμάτιό του.
Όπως γνωστοποίησε το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε βάσει του προγραμματισμού και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Ποντίφικας επέστρεψε στο δωμάτιό του.
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εισήχθη στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στη Ρώμη, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Παράλληλα, το Βατικανό ανακοίνωσε την ακύρωση των συναντήσεων που είχε προγραμματίσει ο Πάπας έως τις 20 Οκτωβρίου, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ανάρρωσή του.
Την περασμένη Κυριακή, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας είχε αναφέρει ότι ο όζος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και ότι τα όριά του είναι σαφώς καθορισμένα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.