Επιτυχής η επέμβαση στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονα

Όπως γνωστοποίησε το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε βάσει του προγραμματισμού και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Ποντίφικας επέστρεψε στο δωμάτιό του.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εισήχθη στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στη Ρώμη, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παράλληλα, το Βατικανό ανακοίνωσε την ακύρωση των συναντήσεων που είχε προγραμματίσει ο Πάπας έως τις 20 Οκτωβρίου, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ανάρρωσή του.

Την περασμένη Κυριακή, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας είχε αναφέρει ότι ο όζος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και ότι τα όριά του είναι σαφώς καθορισμένα.