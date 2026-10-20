Reuters: Η κρίση Μακρόν ανοίγει τον δρόμο στη Λεπέν - Το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο και οι προεδρικές εκλογές του 2027

Το διεθνές πρακτορείο σημειώνει ότι οι σοβαρές ταραχές των τελευταίων ημερών ήρθαν να προστεθούν στις ήδη μεγάλες πιέσεις που δέχεται ο Γάλλος πρόεδρος, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές δυσκολίες, πολιτικό κατακερματισμό και έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Οι διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών εξελίχθηκαν σε ορισμένες περιοχές σε εκτεταμένα επεισόδια, λεηλασίες και εμπρησμούς. Σύμφωνα με το Reuters, η κατάσταση έχει αναδείξει τα περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης του Μακρόν, καθώς η επιβαρυμένη δημοσιονομική εικόνα της Γαλλίας δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει με την ίδια ευκολία οικονομικές παραχωρήσεις όπως είχε πράξει κατά την περίοδο των «Κίτρινων Γιλέκων».

Ο «αυτοκινητόδρομος» της Λεπέν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Reuters εκτιμά ότι η πολιτική αναταραχή μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της Μαρίν Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού. Η Λεπέν εμφανίζεται ήδη πρώτη σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, ενώ έχει επιχειρήσει να τοποθετήσει στο επίκεντρο της πολιτικής της ατζέντας ζητήματα δημόσιας τάξης και κόστους ζωής.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του πρώην βουλευτή του στρατοπέδου Μακρόν, Jean-Baptiste Moreau, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι η Λεπέν «δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψει χρήματα για την προεκλογική της εκστρατεία», προσθέτοντας ότι δεν έχει απλώς καθαρό δρόμο μπροστά της, αλλά «έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων».

Η ίδια η Λεπέν επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την κρίση, απευθύνοντας την Κυριακή μήνυμα προς τους Γάλλους πολίτες, στο οποίο παρουσίασε την κυβέρνηση Μακρόν ως εξασθενημένη και υποστήριξε ότι απαιτείται αποκατάσταση της τάξης.

Πυρά ακόμη και από πρώην συμμάχους

Ο Μακρόν, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται αντιμέτωπος με κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από στελέχη που στο παρελθόν βρίσκονταν κοντά του. Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος προετοιμάζεται επίσης για τις προεδρικές εκλογές, επέκρινε την αντίδραση του Γάλλου προέδρου στις ταραχές και ζήτησε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της τάξης.

Το Reuters σημειώνει ότι μέρος της σημερινής πολιτικής αδυναμίας του Μακρόν αποδίδεται από πρώην συμμάχους του στην απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024. Η κίνηση εκείνη οδήγησε σε ακόμη πιο κατακερματισμένο Κοινοβούλιο και δυσχέρανε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί τις επιλογές της.

Ο πρώην βουλευτής Loïc Kervran χαρακτήρισε μάλιστα τους τελευταίους μήνες της προεδρικής θητείας Μακρόν ως μια «αργή αγωνία», επιρρίπτοντας στον ίδιο ευθύνες για το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο.

Στο βάθος οι εκλογές του 2027

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα που επικαλείται το Reuters, η Λεπέν βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ για την είσοδο στον δεύτερο γύρο καταγράφεται ανταγωνισμός μεταξύ άλλων υποψηφίων, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Λικ Μελανσόν και ο Εντουάρ Φιλίπ.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης του Reuters είναι ότι η σημερινή κρίση δεν αφορά μόνο τους τελευταίους μήνες του Μακρόν στο Ελιζέ. Οι κοινωνικές εντάσεις, το κόστος ζωής, η δημόσια τάξη και η πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης διαμορφώνουν ήδη το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η επόμενη προεδρική αναμέτρηση.