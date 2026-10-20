Ο Κώστας Γαβράς για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Αυτό που συμβαίνει είναι πιο βαθύ από τον Μάη του ’68 -Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι πίσω από τις εξελίξεις»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός, που έζησε από κοντά τα γεγονότα του Μάη του 1968, εκτίμησε ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και βαθύτερα αίτια.

«Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι βρίσκονται στους δρόμους, ξεσηκώθηκαν στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το σημαντικό», δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν θυμάται ανάλογη κινητοποίηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

«Πολύ πιο βαθύ από τον Μάη του '68»

Ο Κώστας Γαβράς συνέκρινε τις σημερινές διαδηλώσεις με τον ιστορικό Μάη του 1968, σημειώνοντας ότι τότε η νεολαία διεκδικούσε κοινωνική και ιδεολογική απελευθέρωση, ενώ σήμερα το διακύβευμα αφορά το ίδιο το μέλλον των νέων ανθρώπων.

Όπως ανέφερε, η κρίση στην εκπαίδευση αποτελεί μόνο μία πτυχή του προβλήματος, καθώς η νέα γενιά βιώνει έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον της.

«Έζησα και τον Μάη του 1968, για άλλες διεκδικήσεις, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο και πολύ βαθύ κατά τη γνώμη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Κριτική στις πολιτικές ελίτ

Ο γνωστός σκηνοθέτης απέδωσε μέρος της κοινωνικής οργής στην αδυναμία των πολιτικών ηγεσιών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.

«Βλέπουν τους πολέμους, βλέπουν τους πάμπλουτους του πλανήτη να ασκούν τη δική τους πολιτική χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται πίσω από τις εξελίξεις και δεν προέβλεψαν εγκαίρως τις κοινωνικές εντάσεις που συσσωρεύονταν.

Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία ενδέχεται να επηρεάσουν σύντομα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει βαθιά»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κώστας Γαβράς αναφέρθηκε στο γενικότερο διεθνές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για μια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Αυτοί οι πόλεμοι, τα τεράστια ποσά που χαλάνε για να κάνουν βομβαρδισμούς. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Είναι μια περίοδος που μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η δική μου γενιά δεν έχει ξαναγνωρίσει», δήλωσε.

Και κατέληξε: «Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει βαθιά. Το λέμε συχνά αυτό, αλλά σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά».

Πηγή: iefimerida.gr