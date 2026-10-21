Αυτά είναι τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2026 - Κυριαρχεί και πάλι η Ασία

Η κατάταξη προέκυψε από ψηφοφορία περισσότερων από 800 ειδικών του ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίοι αξιολόγησαν την ποιότητα της φιλοξενίας και τις εμπειρίες διαμονής σε ξενοδοχειακές μονάδες από διάφορες περιοχές του κόσμου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής διοργάνωσης ήταν το Rosewood Hong Kong, το οποίο αναδείχθηκε καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το πολυτελές συγκρότημα βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ και ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι Victoria Harbour, τις πολυτελείς σουίτες, τις γαστρονομικές επιλογές και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ευεξίας. Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει την κυριαρχία της Ασίας στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, καθώς οι τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από ξενοδοχεία του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊλάνδης.

Η χρυσή δεκάδα της παγκόσμιας φιλοξενίας

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Capella Bangkok της Ταϊλάνδης, ένα ξενοδοχείο στις όχθες του ποταμού Τσάο Πράγια, το οποίο συνδυάζει την πολυτέλεια με την παραδοσιακή ταϊλανδέζικη φιλοξενία. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολυτελείς σουίτες και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες του.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, επίσης στην Μπανγκόκ, το οποίο ξεχωρίζει για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τους εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους και τις γαστρονομικές του επιλογές.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Atlantis The Royal στο Ντουμπάι, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το ξενοδοχείο είναι γνωστό για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και τις πισίνες με πανοραμική θέα.

Η πέμπτη θέση ανήκει στο Passalacqua της Ιταλίας, ένα ιστορικό αρχοντικό στις όχθες της λίμνης Κόμο. Το ξενοδοχείο συνδυάζει την ιταλική αρχιτεκτονική με τους καταπράσινους κήπους και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία διαμονής.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Rosewood São Paulo της Βραζιλίας, το οποίο ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σύγχρονης αρχιτεκτονικής, τέχνης και τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Την έβδομη θέση καταλαμβάνει το Mandarin Oriental Qianmen στο Πεκίνο, ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες ανέσεις.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το Upper House του Χονγκ Κονγκ, γνωστό για τη μινιμαλιστική αισθητική, τους ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους και τη θέα στην πόλη.

Την ένατη θέση καταλαμβάνει το Chablé Yucatán στο Μεξικό, ένα πολυτελές θέρετρο μέσα στην τροπική βλάστηση, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευεξία και στη σύνδεση των επισκεπτών με τη φύση.

Τη δεκάδα συμπληρώνει το Mandarin Oriental Bangkok της Ταϊλάνδης, ένα ιστορικό ξενοδοχείο με μακρά παράδοση στην πολυτελή φιλοξενία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τρία από τα δέκα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου βρίσκονται στην Μπανγκόκ, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης ως προορισμού υψηλών τουριστικών απαιτήσεων.

Στην 27η θέση ελληνικό ξενοδοχείο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη, με το Four Seasons Astir Palace της Βουλιαγμένης να καταλαμβάνει την 27η θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα βρίσκεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε μια καταπράσινη χερσόνησο με θέα στον Σαρωνικό Κόλπο, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πολυτελούς διαμονής στην Ελλάδα. Διαθέτει ιδιωτικές παραλίες, πολυτελείς σουίτες, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, εγκαταστάσεις ευεξίας και υπηρεσίες που απευθύνονται σε επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων. Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Four Seasons Astir Palace συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Αντίθετα, κανένα ξενοδοχείο από την Κύπρο δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη δεκάδα της φετινής κατάταξης.

Η παρουσία της Ελλάδας στην πρώτη πενηντάδα αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας.

Η φετινή λίστα αναδεικνύει παράλληλα τις αλλαγές που καταγράφονται στον διεθνή τουρισμό, καθώς η πολυτέλεια δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τις ακριβές εγκαταστάσεις, αλλά και με την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, τη γαστρονομία, την ευεξία και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε προορισμός.

Εκτός λίστας η Κύπρος

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Κύπρος δεν εκπροσωπείται στη φετινή κατάταξη των 50 καλύτερων ξενοδοχείων του κόσμου. Παρά την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας του νησιού και τις επενδύσεις σε πολυτελείς μονάδες, κανένα κυπριακό ξενοδοχείο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στη συγκεκριμένη διεθνή λίστα.

Η απουσία αυτή δεν αποτελεί συνολική αξιολόγηση της ποιότητας των κυπριακών ξενοδοχείων, καθώς η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται στις επιλογές ειδικών της διεθνούς φιλοξενίας και δεν συνιστά εξαντλητική αξιολόγηση του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων. Η φετινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει, πάντως, τη διεθνή δυναμική του τουρισμού πολυτελείας, με την Ασία να κυριαρχεί στις υψηλότερες θέσεις και την Ευρώπη να διατηρεί τη μεγαλύτερη συνολική εκπροσώπηση.