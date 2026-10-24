Έντζαι περιπαίζει μας ο Πρόεδρος, έννεν;!

- Θυμάστε που ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε είχε υπερηφανευτεί ότι «θα έπαιζε τα νταούλια και θα χόρευαν οι αγορές», και στο τέλος του πήραν το σώβρακο; Λοιπόν, πρόσφατα επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και ένιωσε, λέει, «έκσταση βρισκόμενος στο περιβόλι της Παναγιάς»! Μάλιστα, πάνω στην πνευματική έξαρσή του δήλωσε επίσης ότι «ο GSI (δηλαδή το καλώδιο για την ηλεκτρική σύνδεση Ισραήλ και Κύπρου με την Ελλάδα) είναι…τηλεπικοινωνιακός»! Τελικά, πέρα από δημαγωγός -σωστή μετενσάρκωση του Αντρέα Παπανδρέου- ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και επικεφαλής της «πρώτη φορά (τέτοιας!) αριστεράς κυβέρνησης», μας προέκυψε… και αχάπαρος.
- Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, σε συνέντευξή της στον Σταύρο Αντωνίου του «Π», στις 11 Οκτωβρίου: «Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με το ΕΛΑΜ». Σχέσεις μπορεί να μην έχουν αλλά στο Κυπριακό οι θέσεις τους ταυτίζονται ενώ στο μεταναστευτικό… εν’ τζιει που το ΕΛΑΜ! Να θυμίσω την απείρου (ρατσιστικού) κάλλους δήλωση του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, όπως αποδοθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα «σε αυτούς που τα δικαιούνται», χωρίς να υπάρξει αντίδραση από κανένα στέλεχος ή μέλος του κόμματος! Όπως δεν υπήρξε ούτε με την αλήστου μνήμης δήλωσή του ότι το πραξικόπημα ήταν «μια απερισκεψία». Δηλαδή… μια πελλαρούα τζ’ είνταλως κάμνετε σιόρ! Σε οποιοδήποτε σοσιαλιστικό κόμμα του κόσμου, μετά από τέτοιες δηλώσεις, θα τον είχαν αποπέμψει πάραυτα…
- Λίγες μόνο ώρες μετά που ο Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που είχε ψηφίσει το Κογκρέσο. Όταν ο πλανητάρχης συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Φούλλη, γιατί ο τελευταίος να μην δικαιούται τον χαρακτηρισμό του… γαλαξιάρχη;!
- Τον έντονο προβληματισμό του για το ενδεχόμενο διάσπασης του ΔΗΣΥ, εξέφρασε ο Νίκος Αναστασιάδης! Ολάν τούτος βάλλει απού ρέξει με τον Χριστοδουλίδη στην υποκρισία! Αφού διέλυσε το κόμμα του, ανησυχεί μήπως και αυτό… διασπαστεί! Ο καπετάνιος, μετά που έριξε το πλοίο στα βράχια, ρίχνει σωσίβια στους ναυαγούς…
- Τα εγκαίνια ενός γηπέδου mini football τέλεσε στις 21 Οκτωβρίου στη Συκόπετρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα εγκαίνια που προγραμματίζει είναι εκείνα μιας αλάνας στα Τριβίλλουρα για τη διεξαγωγή παραδοσιακών παιχνιδιών, όπως κοτσαντήριν, ζίζιρον, λιγκρίν και τριαππιθκιά!
- Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται ως πιθανοί υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές του ‘28 είναι και εκείνο του Μενέλαου Μενελάου. Να πρόκειται άραγε για τον διαπραγματευτή μας ή… για τον ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park στους Αγίους Τριμιθιάς, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη εισαγωγή ζώων;!
- Είτε ο διαπραγματευτής μας θα είναι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ είτε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, και έχοντας υπόψη ότι οι άλλοι πιθανοί υποψήφιοι είναι ο Φούλλης και… ίσως(!) ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος ακόμη δεν αποφάσισε, δηλαδή το σκέφτεται, άρα μπορεί… τζαι να μεν υποβάλει υποψηφιότητα (έντζαι περιπαίζει μας, έννεν;), θα επαναληφθεί το σενάριο των προηγούμενων προεδρικών εκλογών με τρεις υποψηφίους -και οι τρεις «άνθρωποι» του Αναστασιάδη! Δηλαδή, μιλούμε για κατάντια…
- Εφανταστήκετε αν ο Χριστοδουλίδης δεν υποβάλει υποψηφιότητα το ‘28; Τι θα γίνει η Κύπρος;...
- «Θεωρώ ότι 17-18 μήνες πριν, είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, χωρίς να αμφισβητώ το δικαίωμα του οποιουδήποτε συμπατριώτη μας ή της οποιασδήποτε κομματικής παράταξης να ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο». Τάδε έφη ο ΠτΔ, ο οποίος την προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του την άρχισε την επομένη της εγκατάστασής του στο Προεδρικό, δηλαδή 5 χρόνια πριν τις εκλογές! Έντζαι περιπαίζει μας, έννεν;...
- «Κυριολεκτικά σκίζει στην εξωτερική πολιτική», γράφει για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ένας εκ των κολαούζων του. Εν πράμα που φαίνεται άλλωστε: Εν τυχαίο που οι πρόσφυγες άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους;!
- Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Εντός Οκτωβρίου το Κυπριακό θα συζητηθεί μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας με ενδεχόμενη πρόοδο στο πρόβλημα». Η επιτομή της διορατικότητας: Μπορεί να υπάρξει πρόοδος, μπορεί τζαι να μεν υπάρξει! Έντζαι περιπαίζει μας, έννεν;...
Έντζαι περιπαίζει μας ο Πρόεδρος, έννεν;!
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