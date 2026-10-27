Η Gen Z διεκδικεί θέση στο Κογκρέσο: Πάνω από 100 νέοι υποψήφιοι στις ΗΠΑ

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι New York Times συνομίλησαν με πέντε υποψηφίους της Generation Z, ηλικίας από 25 έως 29 ετών, θέτοντάς τους ερωτήματα για τα προσόντα τους, τους λόγους που αποφάσισαν να πολιτευτούν και τις θέσεις τους σε ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους.

Οι απαντήσεις τους αποτυπώνουν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, από την αντίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ και την ακροδεξιά μέχρι την επιθυμία διαμόρφωσης μιας νέας αμερικανικής Δεξιάς. Κοινό τους σημείο, ωστόσο, είναι η αμφισβήτηση της αντίληψης ότι οι νεότεροι πρέπει να περιμένουν μέχρι να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία για να συμμετάσχουν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

«Το μεγαλύτερο στερεότυπο είναι ότι δεν ξέρουμε πραγματικά για τι μιλάμε», αναφέρει ένας από τους υποψηφίους, υποστηρίζοντας ότι η γνώση του τρόπου λειτουργίας των θεσμών δεν αρκεί από μόνη της όταν οι ίδιοι οι θεσμοί χρειάζονται ριζικές αλλαγές.

Ένας άλλος αμφισβητεί ευθέως τη σύνδεση ηλικίας και πολιτικής εμπειρίας: «Ο κόσμος λέει ότι η ηλικία ισοδυναμεί με εμπειρία. Εγώ λέω, κοιτάξτε πού μας έχει οδηγήσει αυτό. Αν η ηλικία σημαίνει εμπειρία, σας αρέσει αυτό που βλέπετε;».

Από το κόστος ζωής μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη

Στις προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι νέοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται η ακρίβεια, η στέγαση, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ανησυχούμε για τεράστια ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούμε για το αν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι ή να πληρώσουμε το επόμενο ιατρικό μας ραντεβού», επισημαίνει ένας από τους συμμετέχοντες.

Η τεχνολογία αποτελεί επίσης κεντρικό ζήτημα, με τους υποψηφίους να αμφισβητούν την επάρκεια των σημερινών νομοθετών να ρυθμίσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

«Υπάρχουν γνωστά αποσπάσματα από ακροάσεις στο Κογκρέσο, όπου βουλευτές κάνουν ορισμένες από τις πιο παράλογες ερωτήσεις, επειδή δεν κατανοούν καθόλου την τεχνολογία», αναφέρει ένας από τους νέους πολιτικούς.

Άλλος υποψήφιος υποστηρίζει ότι η γενιά που μεγάλωσε με την τεχνολογία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συζήτηση για τους κινδύνους και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Γάζα και οι διαφωνίες για την εξωτερική πολιτική

Ο πόλεμος στη Γάζα και η αμερικανική εξωτερική πολιτική αποτελούν ακόμη ένα πεδίο έντονου προβληματισμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τις διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις των υποψηφίων.

Ένας από τους συμμετέχοντες επικρίνει την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που επιθυμεί η νέα γενιά για τη χώρα της.

Από διαφορετική πολιτική αφετηρία, άλλος υποψήφιος εκφράζει την αντίθεσή του στη διοχέτευση αμερικανικών χρημάτων προς άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρακτική αντιβαίνει στην αρχή «Πρώτα η Αμερική».

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η τοποθέτηση υποψηφίου που ζητά κατάπαυση του πυρός, τερματισμό της γενοκτονίας, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, και επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

«Αν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας έκαναν πραγματικά αυτό που ζητά ο κόσμος, τότε δεν θα βλέπατε όλους αυτούς τους νέους να κατεβαίνουν στις εκλογές. Αν δεν πρόκειται να το κάνουν εκείνοι, εμείς δεν θα περιμένουμε τη σειρά μας», δηλώνει.

Μια νέα γενιά στην πολιτική

Η αυξανόμενη συμμετοχή νεότερων υποψηφίων καταγράφεται και στην έκθεση «On the Rise 2026» του μη κομματικού οργανισμού Future Caucus, σύμφωνα με την οποία το 36,4% των υποψηφίων για το Κογκρέσο ανήκει στη Generation Z ή στους Millennials.

Ωστόσο, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία δεν συνεπάγεται αυτομάτως και εκλογή. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, μόλις το 21,2% των υποψηφίων της Gen Z παρέμενε στην εκλογική διαδικασία κατά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους τοποθετήσεις, οι πέντε νέοι υποψήφιοι που μίλησαν στους New York Times θέτουν ένα κοινό ερώτημα: κατά πόσο οι πολιτικοί θεσμοί μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας γενιάς που καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αποφάσεων στις οποίες είχε μέχρι σήμερα περιορισμένη συμμετοχή.

Πηγές: The New York Times, «Why Gen Z Is Running for Congress in 2026», Future Caucus, «On the Rise 2026».