«Botox Parties»: Αντιδρούν οι αισθητικοί - «Δεν θα αποδεχθούμε τη σπίλωση ενός ολόκληρου κλάδου»

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι όροι «Ινστιτούτα Αισθητικής» και «Κέντρα Αισθητικής» είναι παραπλανητικοί όταν χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές κατοικίες ή άλλους χώρους όπου ενδέχεται να πραγματοποιούνται ενέσιμες πράξεις. Όπως σημειώνει, η χρήση τους πλήττει αδικαιολόγητα την εικόνα και την αξιοπιστία του κλάδου.

Η προσωρινή διαμόρφωση ενός υποστατικού για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων δεν το καθιστά ινστιτούτο αισθητικής, τονίζει ο Σύλλογος. Προσθέτει ότι πρέπει να εξακριβώνονται η πραγματική ιδιότητα και το καθεστώς λειτουργίας των χώρων πριν χρησιμοποιηθούν σχετικοί χαρακτηρισμοί.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει επίσης ότι οι ενέσιμες πράξεις είναι ιατρικές και δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο ή στα επαγγελματικά καθήκοντα των αισθητικών.

Στο πλαίσιο αυτό, απορρίπτει την ταύτιση του επαγγέλματος του αισθητικού με φερόμενες παράνομες ενέσιμες ιατρικές πράξεις, καθώς και την απόδοση ευθυνών στον κλάδο μέσω ατεκμηρίωτων ή γενικευμένων αναφορών.

Καλεί τα ΜΜΕ να αποφεύγουν αυθαίρετους χαρακτηρισμούς και να διασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση του κοινού. Όπως επισημαίνει, η επιλογή της ορολογίας δεν είναι αμελητέα λεπτομέρεια, καθώς μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις και να πλήξει επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα.

«Ο Σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη διαστρέβλωση της επαγγελματικής ταυτότητας των Αισθητικών ούτε την άδικη σπίλωση ενός ολόκληρου κλάδου», αναφέρει, εκφράζοντας την προσδοκία ότι τα Μέσα Ενημέρωσης θα σέβονται την αλήθεια και θα αποφεύγουν ανακριβείς ή παραπλανητικές αναφορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ