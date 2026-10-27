Παγκύπριος συναγερμός για αίμα - SOS στους πολίτες

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η αποστολή διαδοχικών γραπτών μηνυμάτων προς εθελοντές αιμοδότες, με επείγουσες εκκλήσεις για άμεση προσφορά αίματος.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, στάλθηκαν τουλάχιστον τρία μηνύματα, με τις εκκλήσεις να γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. «SOS – Κρίσιμη έλλειψη αίματος. Ασθενείς χρειάζονται επειγόντως αίμα», αναφέρεται σε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο επισημαίνεται ότι υπάρχουν επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται άμεση μετάγγιση.

Το πιο πρόσφατο μήνυμα, το οποίο εστάλη το απόγευμα της Τρίτης, κάνει λόγο για «παγκύπριο συναγερμό» και «κρίσιμη έλλειψη αίματος σε όλη την Κύπρο».