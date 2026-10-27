Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υπηρεσίες αιμοδοσίας, με τις ελλείψεις αίματος να προκαλούν έντονη ανησυχία για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε ολόκληρη την Κύπρο.
Παγκύπριος συναγερμός για αίμα - SOS στους πολίτες
Διαδοχικά μηνύματα προς αιμοδότες, με το Κέντρο Αίματος να προειδοποιεί για κρίσιμη έλλειψη και να καλεί τους πολίτες να προσέλθουν άμεσα στους σταθμούς αιμοδοσίας
Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η αποστολή διαδοχικών γραπτών μηνυμάτων προς εθελοντές αιμοδότες, με επείγουσες εκκλήσεις για άμεση προσφορά αίματος.
Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, στάλθηκαν τουλάχιστον τρία μηνύματα, με τις εκκλήσεις να γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. «SOS – Κρίσιμη έλλειψη αίματος. Ασθενείς χρειάζονται επειγόντως αίμα», αναφέρεται σε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο επισημαίνεται ότι υπάρχουν επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται άμεση μετάγγιση.
Το πιο πρόσφατο μήνυμα, το οποίο εστάλη το απόγευμα της Τρίτης, κάνει λόγο για «παγκύπριο συναγερμό» και «κρίσιμη έλλειψη αίματος σε όλη την Κύπρο».
Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι ελλείψεις αίματος έχουν ήδη απασχολήσει την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, με εκπροσώπους ασθενών να επισημαίνουν ότι παρατηρούνται αναβολές μεταγγίσεων, υπομεταγγίσεις ασθενών με θαλασσαιμία, καθώς και αναβολές χειρουργικών επεμβάσεων.
Έκκληση για άμεση ανταπόκριση
Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας καλούν όσους πολίτες μπορούν να προσφέρουν αίμα να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να ενισχυθούν τα διαθέσιμα αποθέματα.
Σύμφωνα με τα σημερινά μηνύματα, οι σταθμοί αιμοδοσίας στην Έγκωμη και στο Γέρι θα παραμείνουν ανοικτοί μέχρι τις 8 το βράδυ.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους σταθμούς αιμοδοσίας και το ωράριο λειτουργίας τους μέσω του Κέντρου Αίματος, ιδιαίτερα ενόψει της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Η ανάγκη για αίμα δεν μπορεί να περιμένει. Για τους ασθενείς που εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις, η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών είναι ζωτικής σημασίας.
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