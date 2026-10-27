Έργα σε αυτοκινητόδρομους τις επόμενες ημέρες - Πού θα επηρεαστεί η κυκλοφορία

Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, θα γίνονται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου (Α6), με κατεύθυνση προς Πάφο. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 08:30 έως τις 14:30.

Κατά τη διάρκειά τους θα κλείνει τμηματικά, κάθε φορά για μήκος 3 χιλιομέτρων, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Η κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας, από την Πέτρα του Ρωμιού έως τον τερματικό κόμβο Κονιών.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα καθαρίζονται σχάρες ομβρίων υδάτων στο έρεισμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας, σε τμήματα μεταξύ των κόμβων Σκαρίνου και Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα κλείνει τμηματικά, για μήκος 200 μέτρων, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (έρεισμα). Η κυκλοφορία θα συνεχίζεται κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, χωρίς διακοπή.

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, θα πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα των αυτοκινητόδρομων Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, από τον κόμβο Σκαρίνου έως την έξοδο Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες θα γίνονται από τις 20:00 έως τις 05:30 της επόμενης ημέρας.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος περίπου 200 μέτρων, και η κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ