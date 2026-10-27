Προγραμματισμένες εργασίες σε τμήματα των αυτοκινητόδρομων Λεμεσού-Πάφου και Λεμεσού-Λευκωσίας θα επηρεάσουν την κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Έργα σε αυτοκινητόδρομους τις επόμενες ημέρες - Πού θα επηρεαστεί η κυκλοφορία
Εργασίες άρδευσης, καθαρισμού σχαρών ομβρίων και αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας θα γίνουν σε τμήματα των αυτοκινητόδρομων Λεμεσού-Πάφου και Λεμεσού-Λευκωσίας.
Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, θα γίνονται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου (Α6), με κατεύθυνση προς Πάφο. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 08:30 έως τις 14:30.
Κατά τη διάρκειά τους θα κλείνει τμηματικά, κάθε φορά για μήκος 3 χιλιομέτρων, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Η κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας, από την Πέτρα του Ρωμιού έως τον τερματικό κόμβο Κονιών.
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα καθαρίζονται σχάρες ομβρίων υδάτων στο έρεισμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας, σε τμήματα μεταξύ των κόμβων Σκαρίνου και Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις.
Στο πλαίσιο των εργασιών θα κλείνει τμηματικά, για μήκος 200 μέτρων, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (έρεισμα). Η κυκλοφορία θα συνεχίζεται κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, χωρίς διακοπή.
Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, εκτός Παρασκευών και Σαββατοκύριακων, θα πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα των αυτοκινητόδρομων Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, από τον κόμβο Σκαρίνου έως την έξοδο Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες θα γίνονται από τις 20:00 έως τις 05:30 της επόμενης ημέρας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος περίπου 200 μέτρων, και η κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.