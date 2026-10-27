Σαφές μήνυμα Φινλανδίας και Νορβηγίας στον Πούτιν: «Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια του ΝΑΤΟ»

Ο Τουσκ ανέφερε ότι η εντύπωση που αποκόμισε από τη συζήτηση ήταν μέτρια αισιόδοξη ως προς την πιθανότητα να διεξαχθούν εποικοδομητικές συνομιλίες. Αναφερόταν στις προγραμματισμένες συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, κατά τη μετάδοση της έναρξης κυβερνητικής συνεδρίασης.

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η Βαρσοβία αναμένει σύντομα νέα για την εγκατάσταση στην Πολωνία κέντρου συντήρησης των πυραύλων αναχαίτισης Patriot από την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin.

«Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα λάβουμε την είδηση ότι η Πολωνία έχει επιλεγεί ως εταίρος για αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό από άποψη άμυνας», ανέφερε ο Τουσκ.

Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε σήμερα ότι όλοι οι εταίροι και οι σύμμαχες χώρες είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τηλεφωνική συνομιλία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας με τον Πούτιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ