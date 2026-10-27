Στροφή στις μεταχειρισμένες οικίες: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο

Η νέα, αυτοτελής ανάλυση της Landbank Analytics εξετάζει αποκλειστικά 3.241 πωλήσεις μεταχειρισμένων οικιών και διαμερισμάτων της περιόδου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, συνολικής αξίας €710,4 εκατ.

Η μεταβολή το τρίτο τρίμηνο: Οι οικίες πλησιάζουν τα διαμερίσματα

Στο Α΄ τρίμηνο είχαν καταγραφεί 631 μεταπωλήσεις κατοικίας και στο Β΄ 1.044. Στο Γ΄ τρίμηνο ο αριθμός ανήλθε σε 1.566 (+50,0% έναντι του Β΄), με την αξία να αυξάνεται από €212,8 εκατ. σε €378,8 εκατ. (+78,0%).

Οι πωλήσεις οικιών αυξήθηκαν από 345 σε 740 (+114,5%), ενώ οι μεταπωλήσεις διαμερισμάτων από 699 σε 826 (+18,2%). Ως αποτέλεσμα, οι οικίες αντιπροσώπευαν το 47,3% των καταγεγραμμένων πράξεων κατοικίας στο Γ΄ τρίμηνο, έναντι 33,0% στο Β΄. Πρόκειται για αλλαγή μείγματος πωλήσεων, όχι κατ’ ανάγκην ισόποση μεταβολή της υποκείμενης ζήτησης.

Διαφορετικές τιμές και διαφορετική σύνθεση του διαθέσιμου αποθέματος

Στο εννεάμηνο οι 1.931 μεταπωλήσεις διαμερισμάτων είχαν συνολική αξία €309,8 εκατ., διάμεση τιμή €140.000 και διάμεση καταγεγραμμένη επιφάνεια 81,5 τ.μ. Οι 1.310 οικίες συγκέντρωσαν €400,6 εκατ., με διάμεση τιμή €235.500 και διάμεση επιφάνεια 135 τ.μ.

Η διάμεση τιμή: Γιατί χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία

Η διάμεση αξία των μεταπωλήσεων κατοικίας διαμορφώθηκε στις €172.000 το Γ΄ τρίμηνο από €155.000 στο Β΄. Όμως, οι δύο βασικές κατηγορίες κινήθηκαν διαφορετικά: στα διαμερίσματα η διάμεση αυξήθηκε από €140.000 σε €149.000, ενώ στις οικίες μειώθηκε από €255.000 σε €240.000.

Η αύξηση της συνολικής διάμεσης αξίας συνδέεται, εν μέρει, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οικιών στις πωλήσεις, δεδομένου ότι έχουν υψηλότερες τυπικές αξίες. Δεν αποδεικνύει γενικευμένη άνοδο τιμών συγκρίσιμων κατοικιών.

Λεμεσός: Μεγαλύτερη αξία – Λευκωσία: περισσότερες πωλήσεις

Η Λευκωσία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταπωλήσεων κατοικίας του εννεαμήνου, με 984 πράξεις. Η Λεμεσός, αντίθετα, κατατάσσεται πρώτη σε συνολική αξία, με €235,6 εκατ. από 670 συναλλαγές, και παρουσιάζει την υψηλότερη διάμεση αξία κατοικίας (€245.000).

Εξετάζοντας ξεχωριστά τους δύο τύπους κατοικίας, η διάμεση τιμή διαμερίσματος στη Λεμεσό ανέρχεται στις €219.000, έναντι €135.000 στη Λευκωσία και €120.000 στη Λάρνακα. Στις οικίες, η Λεμεσός καταγράφει διάμεση αξία €326.000, έναντι €215.000 στη Λευκωσία και €180.000 στη Λάρνακα.

Η Πάφος στο επίκεντρο των μεταβολών του τρίτου τριμήνου

Η Πάφος κατέγραψε 400 μεταπωλήσεις κατοικίας το Γ΄ τρίμηνο, έναντι 204 στο Β΄ (+96,1%). Αποτέλεσε έτσι την επαρχία με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων πράξεων κατοικίας του Γ΄ τριμήνου, οριακά πάνω από τη Λευκωσία (394).

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στις οικίες της Πάφου, από 59 πράξεις στο Β΄ τρίμηνο σε 213 στο Γ΄. Η διάμεση αξία όλων των μεταπωλήσεων κατοικίας στην Πάφο ανήλθε στις €195.000 κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι €150.000 στο Β΄. Και εδώ η σύγκριση αντικατοπτρίζει το εκάστοτε μείγμα συναλλαγών.

Πού τοποθετούνται οι τιμές αγοράς

Το 81,5% των μεταπωλήσεων διαμερισμάτων στο εννεάμηνο πραγματοποιήθηκε με καταγεγραμμένη αξία έως €200.000. Στις οικίες η κατανομή είναι διαφορετική: το 47,2% των συναλλαγών συγκεντρώνεται πάνω από τις €200.000 και έως τις €500.000. Η διαφοροποίηση αυτή είναι κρίσιμη για την αναζήτηση κατοικίας με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Παλαιότερα ακίνητα: Ζήτημα ποιότητας, όχι μόνο αρχικής τιμής

Από τις 3.241 πωλήσεις κατοικίας, οι 1.383 αφορούν ακίνητα με καταγεγραμμένο έτος κατασκευής πριν από το 2000, ποσοστό 42,7%. Στις οικίες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 48,2%, έναντι 38,9% στα διαμερίσματα. Η ηλικία του ακινήτου υπογραμμίζει την ανάγκη αξιολόγησης της πραγματικής κατάστασης, των επενδύσεων ανακαίνισης και της ενεργειακής απόδοσης, χωρίς το έτος κατασκευής να ισοδυναμεί από μόνο του με εκτίμηση κόστους αναβάθμισης.

Η μικρο-γεωγραφία της αγοράς

Στις μεταπωλήσεις διαμερισμάτων, η πόλη της Λάρνακας κατέγραψε 225 πράξεις στο εννεάμηνο, ο Στρόβολος 199, η πόλη της Πάφου 192 και η πόλη της Λεμεσού 169. Στις οικίες, υψηλές καταγραφές εμφανίζονται στην πόλη της Λεμεσού (88), στην πόλη της Λάρνακας (69), στην πόλη της Λευκωσίας (59) και στην Πέγεια (55).

Τα hotspots διαφέρουν ανά τύπο κατοικίας. Γι’ αυτό η αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας πρέπει να στηρίζεται σε συγκρίσιμα ακίνητα της ίδιας περιοχής, όχι σε έναν γενικό παγκύπριο μέσο όρο.

Ανδρέας Χριστοφορίδης: «Η δευτερογενής αγορά κατοικίας απαιτεί ξεχωριστή ανάγνωση»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Founder & CEO της Landbank Group, Ανδρέας Χριστοφορίδης MRICS, επισημαίνει:

«Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του Γ΄ τριμήνου είναι ότι η σύνθεση των μεταπωλήσεων κατοικίας αλλάζει ουσιαστικά. Οι οικίες αύξησαν τη συμμετοχή τους από μία στις τρεις σε σχεδόν μία στις δύο συναλλαγές, ενώ η Πάφος κατέγραψε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα.Αυτό μας υπενθυμίζει ότι η δευτερογενής αγορά δεν είναι ενιαία. Ένα διαμέρισμα στη Λευκωσία και μια οικία στην Πάφο ή τη Λεμεσό απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες και ακολουθούν διαφορετική τιμολογιακή δυναμική.Για τους αγοραστές και τους επενδυτές, η σωστή αξιολόγηση απαιτεί ανάλυση του τύπου, της ηλικίας, της επιφάνειας και της περιοχής του ακινήτου. Και για τη δημόσια συζήτηση είναι σημαντικό να μη συγχέουμε την αύξηση της αξίας των συναλλαγών με αύξηση των τιμών των ίδιων ακινήτων».