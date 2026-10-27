Exit polls στο Ισραήλ: Πρώτο το Λικούντ του Νετανιάχου, χωρίς καθαρή πλειοψηφία

Το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε κοινοβουλευτικές έδρες, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα των exit polls των τηλεοπτικών δικτύων δείχνουν ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης, υπό τον επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yashar!, Γκάντι Άιζενκοτ, διατηρεί αριθμητικό προβάδισμα έναντι του δεξιού-θρησκευτικού συνασπισμού του Νετανιάχου. Ωστόσο, οι συσχετισμοί δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την επόμενη ημέρα, καθώς το όριο της αυτοδυναμίας στην 120μελή Κνεσέτ βρίσκεται στις 61 έδρες.

Σύμφωνα με το exit poll του Channel 12, το αντιπολιτευτικό μπλοκ των εβραϊκών κομμάτων συγκεντρώνει 52 έδρες, έναντι 50 των κομμάτων που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Τα αραβικά κόμματα προβλέπεται να εξασφαλίσουν 18 έδρες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Το Channel 13 δίνει στο Λικούντ 25 έδρες και στο Yashar! 23. Με βάση τις εκτιμήσεις του δικτύου, το ευρύτερο μπλοκ της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ ο συνασπισμός του Νετανιάχου 50. Τα αραβικά κόμματα εμφανίζονται με 17 έδρες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του Channel 12, η «Ενιαία Λίστα» αναμένεται να εξασφαλίσει 11 έδρες και το Ra’am επτά. Η επίδοση θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 15 εδρών που είχαν κερδίσει τα αραβικά κόμματα το 2020, ενισχύοντας τη σημασία τους στις μετεκλογικές διαβουλεύσεις.

Διαφορετική εκλογική δυναμική καταγράφει η δειγματοληπτική έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου i24News, η οποία φέρνει το δεξιό-θρησκευτικό στρατόπεδο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε θέση ισχύος έναντι του μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Ο Άιζενκοτ έσπευσε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ως απόρριψη της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls καταδεικνύουν την απόλυτη ψήφο δυσπιστίας στον Νετανιάχου και στην κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα κινηθεί άμεσα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Παράλληλα, δημοσιεύματα του Channel 12 αναφέρουν ότι ενισχύονται οι εκτιμήσεις πως ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ενδέχεται να αναθέσει στον Άιζενκοτ την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εφόσον εξασφαλίσει τις περισσότερες κοινοβουλευτικές συστάσεις.