Τρεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη World’s Top 2% Scientists 2026, η οποία βασίζεται σε βιβλιομετρικά δεδομένα της Scopus και καταγράφει την επιστημονική απήχηση ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τους Σάββα Α. Χατζηχριστοφή, Στέλιο Ν. Γεωργίου και Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, με το Πανεπιστήμιο να καταγράφει παρουσία τριών ακαδημαϊκών του στη συγκεκριμένη κατάταξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Αυτοί οι 3 ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στη λίστα με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως (φώτος)
Διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού έργου τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με ξεχωριστή διάκριση στον τομέα της Αρχιτεκτονικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης και Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, περιλαμβάνεται στην κατηγορία Career-long Impact, η οποία αποτυπώνει τη συνολική επιστημονική επίδραση των ερευνητών σε βάθος χρόνου.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και ο Στέλιος Ν. Γεωργίου, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με βάση τη διαχρονική απήχηση του ερευνητικού του έργου.
Ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Ενέργειας, περιλαμβάνεται στην κατηγορία Single-year Impact για το 2025, η οποία αξιολογεί την επιστημονική επίδραση των ερευνητών κατά το συγκεκριμένο έτος.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης είναι ο μοναδικός ερευνητής από Τμήμα Αρχιτεκτονικής μεταξύ των κυπριακών συμμετοχών στις δύο κατηγορίες της κατάταξης. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον.
Παράλληλα, ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής περιλαμβάνεται και στην κατάταξη Research.com Best Computer Science Scientists 2026, η οποία αξιολογεί την επιστημονική απήχηση ερευνητών στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών.
Η διεθνής κατάταξη
Η κατάταξη World’s Top 2% Scientists καταρτίζεται με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα της Scopus, με τη συνεργασία της Elsevier, και δημοσιεύεται από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή John Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford.
Για την αξιολόγηση της επιστημονικής απήχησης χρησιμοποιούνται συνδυαστικοί δείκτες, όπως ο αριθμός των επιστημονικών αναφορών, ο δείκτης h-index και ο σύνθετος δείκτης c-score. Η κατάταξη περιλαμβάνει δύο διακριτές κατηγορίες, μία για τη συνολική επιστημονική πορεία των ερευνητών και μία για την επίδραση του έργου τους κατά το τελευταίο έτος.
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, η παρουσία τριών ακαδημαϊκών του στη διεθνή κατάταξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτυπώνει την απήχηση του ερευνητικού τους έργου σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία μέχρι την Αρχιτεκτονική και την Ενέργεια.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.