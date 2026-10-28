Τραμπ: Έρχεται συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι «πολύ σύντομα»

«Πολύ σύντομα θα οργανωθεί μια συνάντηση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγάλη πρόοδο», ανέφερε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, μιλώντας για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Την Κυριακή, ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με σκοπό την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε τέλμα από τις αρχές της χρονιάς.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Εάν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, αυτό πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες. Όλα αυτά θα μπορούν άρα να συζητηθούν τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει δύο ημέρες νωρίτερα ότι η συνάντηση προβλέπεται να γίνει τον Νοέμβριο στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των πρόσφατων αμερικανικών προσπαθειών για την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίες έχουν διακοπεί από την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών είχαν πραγματοποιηθεί και το 2025, χωρίς να οδηγήσουν σε διευθέτηση της σύγκρουσης, καθώς οι δύο πλευρές παρέμειναν προσηλωμένες στους όρους που θέτουν.

Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Πούτιν με τον κ. Ζελένσκι σε οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός της Μόσχας.

Η Ρωσία απορρίπτει την παύση των επιχειρήσεων πριν από την επίτευξη συμφωνίας επί της ουσίας, εκτιμώντας ότι μια εκεχειρία θα έδινε στο Κίεβο τη δυνατότητα να επανεξοπλιστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ