Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν «ναρκοτρομοκράτες», ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί του ΟΗΕ τις χαρακτηρίζουν εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Πέντε νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος στον Ειρηνικό - Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις κατά των «ναρκοτρομοκρατών»
Η SOUTHCOM ανακοίνωσε ότι έπληξε ταχύπλοο σε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν τα πλήγματα εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM) ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι πραγματοποίησε «θανατηφόρο (...) πλήγμα» εναντίον ταχύπλοου που κινούνταν σε γνωστές οδούς διακίνησης ναρκωτικών.
Η SOUTHCOM επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες» ότι το σκάφος συμμετείχε ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τους οποίους χαρακτήρισε «ναρκοτρομοκράτες».
Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι τα σκάφη που έχει πλήξει από τον Σεπτέμβριο του 2025 μετέφεραν ναρκωτικά. Τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχουν σκοτώσει περισσότερους από 230 ανθρώπους.
Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει τα πλήγματα παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Η ACLU, οργάνωση για την υπεράσπιση των αστικών και πολιτικών ελευθεριών, έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ανθρώπων που στοχοποιεί «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς», οι οποίοι, όπως αναφέρει, αποσκοπούν στην «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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