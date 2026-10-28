Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά σήμερα ο Ελληνισμός της Κύπρου την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και το «Όχι» των Ελλήνων στους ξένους κατακτητές, στον φασισμό και, αργότερα, στον ναζισμό.
Δοξολογίες και παρελάσεις στην Κύπρο για την 28η Οκτωβρίου
Ο Ελληνισμός της Κύπρου τιμά σήμερα την επέτειο του «Όχι», με εκδηλώσεις στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις και κοινότητες.
Στη Λευκωσία θα τελεστεί στις 10.00 π.μ. πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο Πρέσβης της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, καθώς και μέλη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης.
Στις 11.00 π.μ., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρέσβης της Ελλάδας θα δεχθούν τον χαιρετισμό της παρέλασης μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα παλαιών πολεμιστών, σπουδαστών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Προσκόπων, Σωματείων και Οργανώσεων.
Ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις και κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου. Στη Λεμεσό την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η Υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη, στην Πάφο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στη Λάρνακα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και στον Δήμο Παραλιμνίου ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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