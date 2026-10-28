Εκλογές Ισραήλ: Προβάδισμα Νετανιάχου χωρίς πλειοψηφία - 18 έδρες στα αραβικά κόμματα

Μετά την καταμέτρηση του 66% των ψήφων, το κόμμα Λικούντ (δεξιά) του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του φαίνεται να εξασφαλίζουν 54 έδρες από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου, της Κνεσέτ, συγκριτικά με 48 για τη συμμαχία της αντιπολίτευσης και 18 για τα αραβικά κόμματα.

Τα μερικά αυτά αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν, καθώς πολλές δημοσκοπήσεις που έγιναν κατά την έξοδο των ψηφοφόρων από εκλογικά τμήματα εμφάνιζαν τις δύο παρατάξεις στήθος με στήθος και χωρίς αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο.

Καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φθάνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία, παραμένει ασαφές για το ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, με τη χώρα να βρίσκεται πιθανώς μπροστά σε εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Times of Israel