Γαλλία: Σχέδιο «ψηφιακού μπλακάουτ» στις διαδηλώσεις ετοίμαζε η κυβέρνηση – Ήθελαν να κλείσουν TikTok, Instagram και X

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρεται να είχε ζητήσει από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη διακοπή της πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X.

Το αίτημα διατυπώθηκε με επιστολή στις 22 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν από τις νέες μαζικές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Γαλλία. Αποδέκτες ήταν οι Orange, SFR, Free και Bouygues Telecom, από τις οποίες ζητήθηκε να εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν περιορισμούς μέσα σε λίγες ώρες, εφόσον η κατάσταση στους δρόμους ξέφευγε από τον έλεγχο.

Τελικά, καμία διακοπή δεν πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα τέτοιο μέτρο βρέθηκε στο τραπέζι των κυβερνητικών συζητήσεων δημιουργεί προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ελευθερία της επικοινωνίας και της ενημέρωσης.

Ο φόβος για νέα επεισόδια

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης συνδέεται με τις εκτεταμένες ταραχές που είχαν σημειωθεί στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, όταν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της ακρίβειας, των προβλημάτων στην εκπαίδευση και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε διάφορες γαλλικές πόλεις καταγράφηκαν συγκρούσεις με αστυνομικούς, καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων.

Η κυβέρνηση θεωρούσε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διευκόλυναν τον συντονισμό ομάδων που συμμετείχαν στα επεισόδια και επιδίωκε να περιορίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας τους.

Σύμφωνα με πηγές του Politico, το υπουργείο Εσωτερικών είχε αρχίσει επαφές με εταιρείες τηλεπικοινωνιών πριν ακόμη αποσταλεί η επιστολή του πρωθυπουργού.

Οι νέες κινητοποιήσεις της 24ης Οκτωβρίου συγκέντρωσαν, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, περίπου 410.000 διαδηλωτές. Αν και σημειώθηκαν συγκρούσεις, η έκταση των καταστροφών ήταν μικρότερη από εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας.

Γιατί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το μπλοκάρισμα

Οι επαφές με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ανέδειξαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες.

Η κυβέρνηση αναζητούσε έναν τρόπο να αποκλείσει την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα αποκλειστικά σε περιοχές όπου σημειώνονταν σοβαρά επεισόδια, χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι χρήστες.

Ωστόσο, οι εταιρείες φέρονται να εξήγησαν ότι δεν υπήρχε αξιόπιστη τεχνική δυνατότητα για τόσο στοχευμένη γεωγραφική διακοπή συγκεκριμένων εφαρμογών.

Εξετάστηκε ακόμη και η προσωρινή διακοπή του διαδικτύου μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Μια τέτοια παρέμβαση, όμως, θα είχε πολύ ευρύτερες συνέπειες, επηρεάζοντας όχι μόνο τους διαδηλωτές, αλλά και επιχειρήσεις και πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με τα επεισόδια.

Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στα συστήματα ασφαλείας.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η δυνατότητα περιορισμού των λειτουργιών γεωεντοπισμού των χρηστών, ώστε να δυσκολεύεται ο συντονισμός συγκεντρώσεων μέσω εφαρμογών.

Ούτε αυτή η επιλογή προχώρησε.

Νέοι περιορισμοί με νομοσχέδιο

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της βίας στις διαδηλώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται νομοσχέδιο που έχει γίνει γνωστό με το σύνθημα «Όποιος σπάει, πληρώνει», το οποίο προβλέπει οικονομικές κυρώσεις για άτομα που συμμετέχουν συνειδητά σε βίαιες συγκεντρώσεις.

Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν ακόμη και σε πρόσωπα που δεν προκάλεσαν προσωπικά ζημιές, εφόσον αποδεικνύεται η συμμετοχή τους σε ομάδα που ευθύνεται για καταστροφές.

Παράλληλα, προτείνονται νέες υποχρεώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα καλούνται να αφαιρούν εντός 24 ωρών αναρτήσεις που υποκινούν συγκεκριμένες πράξεις βίας, κλοπές ή καταστροφές.

Για περιεχόμενο που υποκινεί σε εξέγερση προβλέπεται ακόμη μικρότερη προθεσμία, μόλις μίας ώρας από τη σχετική ειδοποίηση.

Η συζήτηση για τον έλεγχο των κοινωνικών δικτύων δεν είναι καινούργια στη Γαλλία. Τον Μάιο του 2024, κατά τις ταραχές στη Νέα Καληδονία, οι αρχές είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του TikTok, μέτρο το οποίο κρίθηκε αργότερα δυσανάλογο από το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η νέα αποκάλυψη επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα: μέχρι ποιο σημείο μπορεί μια δημοκρατική κυβέρνηση να περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών στα μέσα επικοινωνίας για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να θίγει θεμελιώδη δικαιώματα;

Πηγή: Politico και Blast, με πληροφορίες από Le Monde και LiFO