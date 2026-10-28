Κοβέσι: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινδυνεύει να «πεθάνει σιγά-σιγά» επειδή κάνει τη δουλειά της

Η Κοβέσι, η οποία ηγείται της υπηρεσίας από την ίδρυσή της, ανέφερε ότι βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπη με επιθέσεις και προσπάθειες υπονόμευσης. Ως βασικά προβλήματα περιέγραψε τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τις καθυστερήσεις στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και την περίπλοκη γραφειοκρατική δομή, η οποία, όπως είπε, προκαλεί «ατέρμονες συζητήσεις για το πώς θα δυσκολέψουν τη ζωή των εισαγγελέων».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, απάντησε ότι «θα έκανε τα ίδια, αλλά ίσως οι άλλοι πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά». Ο διάδοχός της, ο Γερμανός εισαγγελέας Άντρες Ρίτερ, αναλαμβάνει την 1η Νοεμβρίου. Η μεγαλύτερη πρόκλησή του, σύμφωνα με την Κοβέσι, θα είναι να διατηρήσει την EPPO «ανεξάρτητη και αξιόπιστη».

Η Κοβέσι χαρακτήρισε «πιο κραυγαλέα» απόπειρα εκφοβισμού εισαγγελέων της EPPO εκείνη που καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου σκάνδαλο με αγροτικά κονδύλια συγκλόνισε τη χώρα πέρυσι και οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών. Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης που, όπως ανέφερε, αποσκοπούσαν να εμποδίσουν τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να ερευνήσουν Έλληνες βουλευτές.

Η EPPO διαμαρτυρήθηκε επίσης για την άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει για πέντε χρόνια τη θητεία των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, όπως είχε ζητήσει. Η Κοβέσι προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ελλάδα, βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού της EPPO.

Η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση ήταν δύσκολη, καθώς διατυπώθηκαν υπαινιγμοί για πολιτική ατζέντα της EPPO και ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την υπηρεσία για «επιλεκτικές διαρροές». Η Κοβέσι είπε ότι «όλος ο θόρυβος δημιουργήθηκε για να κατηγορηθούμε ότι κάνουμε πολιτική, αντί να συζητηθεί τι συνέβη στην πραγματικότητα».

«Ορισμένοι πολιτικοί μιλούν για ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαιοσύνη, μέχρι να τους αγγίξεις και να πλησιάσεις τον στενό τους κύκλο. Τότε οι εισαγγελείς γίνονται καταχρηστικοί, έχουν πολιτική ατζέντα, δεν χρειάζονται», πρόσθεσε. Η αποχώρηση της Ελλάδας από την EPPO, την οποία έχουν αφήσει να εννοηθεί ορισμένοι Έλληνες αξιωματούχοι, είναι, σύμφωνα με την ίδια, «σχεδόν αδύνατη».

Η επικεφαλής της EPPO εξέφρασε ανησυχία και για τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών περιορισμών σε άλλες χώρες. Η Ουγγαρία, που έγινε επίσημα μέλος της EPPO τον Αύγουστο του 2026, βρίσκεται στο στάδιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων της, ωστόσο η Κοβέσι εμφανίστηκε δύσπιστη ως προς την επιτυχία της. «Εξηγήσαμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε, αλλά η Κομισιόν πρότεινε το μισό», είπε. Πρόσθεσε ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της EPPO σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου οι προσδοκίες ήταν τεράστιες και η υπηρεσία δεν έχει καταφέρει να τις εκπληρώσει.

Η EPPO εξετάζει επίσης πιθανή κακοδιαχείριση ποσού άνω των 4 εκατ. ευρώ από την πρώην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID). Τα χρέη της ενδέχεται να κληθεί να αποπληρώσει η ομάδα των Πατριωτών για την Ευρώπη, στην οποία ανήκει ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν. «Αν ζητάτε από την EPPO να απόσχει επειδή υπάρχουν εκλογές στην Ευρώπη, δεν θα δουλέψουμε καθόλου», δήλωσε η Κοβέσι.

Ερωτηθείσα αν αναφερόταν στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν μίλησε για αξιωματούχους που αρνούνται να ανταποκριθούν σε κλήσεις, η Κοβέσι απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες έρευνες. Η ερώτηση αφορούσε την υπόθεση των εμβολίων της Pfizer κατά της COVID-19 και τα μηνύματα που αντάλλαξε η πρόεδρος της Κομισιόν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά. «Αν σε καλέσουν να καταθέσεις, πρέπει να πας», είχε πει νωρίτερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ